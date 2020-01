Autostrada: De Micheli, nessuna volontà espropriativa

(ANSA) – “Non c’è alcun tipo di volontà espropriativa ma solo l’esigenza di assicurare che l’inadempimento degli obblighi assunti determini conseguenze anche per il patrimonio dell’inadempiente così come previsto per la generalità dei consociati e non già un fatto del tutto neutro”. Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli in audizione alle commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera sul Milleproroghe, con riferimento alla norma sulle concessioni autostradali.

ASPI: DE MICHELI, REVOCA? STO FINENDO RELAZIONE FINALE

(ANSA) – “La decisione della revoca o meno sulla vicenda Aspi non è stata presa dal Governo. Oggi non c’è una decisione. La sottoscritta sta terminando, insieme agli uffici, di scrivere la relazione finale che presenteremo alla compagine di Governo”. Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli in audizione alle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della Camera sul decreto Milleproroghe.