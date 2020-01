Caserta: “Psycho” compie 60 anni, evento celebrativo al Duel Village

Al Duel Village le celebrazioni per i 60 anni di Psycho

Ospite in sala l’autore di ‘Una visita al Bates Motel’

Martedì 21 gennaio alle ore 19.45 in via Borsellino a Caserta

Il cinema Duel Village e l’associazione Caserta Film Lab celebrano i 60 anni di ‘Psycho’ con una serata-evento – in programma martedì 21 gennaio alle ore 19.45 – che svelerà aneddoti, curiosità, dettagli e segreti su uno dei più amati capolavori di Alfred Hitchcock, indiscusso maestro del brivido sul grande schermo. Ospite in sala il Professor Guido Vitiello, docente di ‘Teorie del cinema e dell’audiovisivo’ all’Università di Roma ‘La Sapienza’, collaboratore di testate giornalistiche come ‘Il Foglio’ e ‘Internazionale’ e autore del libro ‘Una visita al Bates Motel’, pubblicato da Adelphi, che offre una nuova chiave di lettura del film. Pagina dopo pagina, Vitiello ci accompagna per mano, come in una visita guidata, attraverso i luoghi del delitto ormai disabitati: il Bates Motel e la casa arcigna in cima alla collina, esaminando nel dettaglio i quadri, le riproduzioni, gli oggetti e le suppellettili che il regista aveva voluto in scena. Il racconto parte da una serie di indizi, disseminati lungo tutta la pellicola, che solo un occhio attento ed esperto come quello di Vitiello avrebbe potuto notare, e continua dimostrando l’esistenza di una connessione tra psicanalisi, esoterismo e mitologia. Con l’autore parleranno del libro e del film, l’avvocato umanista Gennaro Iannotti e Tiziana Ciccarelli, presidente di Caserta Film Lab. Seguirà la proiezione di ‘Psycho’ in versione restaurata. Un evento che celebra anche il quarantesimo anniversario della morte di Alfred Hitchcock, avvenuta il 29 aprile del 1980.

Prevendite attive al Duel Village.

UNA VISITA AL BATES MOTEL – La recensione

https://www.comingsoon.it/cinema/news/una-visita-al-bates-motel-o-di-psycho-come-non-lo-avevate-mai-visto-e/n98854/

PSYCHO – Una scena del film

https://www.youtube.com/watch?v=7qlMIDX4Zro

Le location del film mostrate da Hitchcock

https://www.youtube.com/watch?v=pXNIHgoFYFg

EVENTO FB

https://www.facebook.com/events/2474348252814891/

Per informazioni e contatti

3481149417

ufficiostampaduelvillage@gmail.com