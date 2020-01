“DeMode” in concerto allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

DEMODE IN CONCERTO

“THE REAL SOUND OF DEPECHE MODE”

18 gennaio Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – Domani 18 gennaio i DeMode tornano in concerto a Chieti Scalo nella spettacolare cornice dello Stammtisch Tavern dopo il grandissimo successo dei loro precedenti live nel popolare locale: due ore di “The Real Sound of Depeche Mode”, dagli anni ‘80 fino agli ultimi recenti album della band di Dave Gahan e soci (inizio ore 22.00)

DeMode “The Real Sound of Depeche Mode” … la parola comune denominatore è Devozione …. La passione per i Depeche Mode unisce Marco Giraldi, Alex Moscone, Christian Disma e Fabio Colantoni in un progetto accurato e fedele al mood della pioneristica band britannica …. il pathos dei loro Live Show è il denominatore costante nella band che, in dieci anni di background su tutto territorio italiano, ha affinato ancora di più le proprie qualità per essere il più fedele possibile e non tradire nessuna aspettativa dei fan più esigenti dei Depeche Mode.

Molto apprezzati anche in Europa, i DeMode sono una delle rare Tribute Band nella quale è possibile ascoltare suoni e voci dei Depeche Mode, Dave Gahan e Martin Gore rispettivamente interpretate da Marco e Alex … Accuratezza e autenticità e perfezione sono un segno distintivo del progetto: la band impiega quanti più autentici sintetizzatori e sampler vintage per ricreare i suoni classici e ampiamente vari della discografia dei Depeche Mode dagli esordi in “Speak and Spell” fino all’ultimo album “Spirit” sviscerando la parte più intima, più cupa e dark del quartetto di Basildon.

In un loro live si potrà rivivere una vera e propria “Depeche Mode Night” …. un imperdibile spettacolo fatto di Fede e Devozione….

I DeMode sono:

Marco Giraldi: lead vocal

Alex Moscone: guitar – synths – backing vocals – studio engineer

Christian Disma: synths – workstation – bass station

Fabio Colantoni: drums

DeMode in concerto allo Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

18 gennaio 2020

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria