Valle Telesina- Vitulanese: torna il carnevale dell’amicizia giunto alla quarta edizione 

Torna anche quest’anno il Carnevale dell’Amicizia. Una manifestazione arrivata alla sua quarta edizione e quest’anno sarà organizzata dalla Pro Loco di Paupisi, dal Forum Giovani di Torrecuso e dalla Pro Loco di Solopaca, con il patrocino dei Comuni di Paupisi, Torrecuso e Solopaca e in collaborazione con il Forum di Paupisi, la Pro Loco di Torrecuso, l’associazione Contadini di Torrecuso, l’associazione commercianti di Solopaca, l’associazione Maestri Carraioli di Solopaca, Il Gruppo di Solopaca organizzato da Carmine Volpe “I Tampagni” bottari per passione e con la compagnia teatrale I Zanni.

”Tutti insieme – commenta Dario Orsillo presidente della Pro Loco Paupisi – per un evento che salderà paesi con tradizioni diverse ma con il solo obiettivo di divertirsi e creare ponti di interscambio culturale!

Il Carnevale sarà strutturato in tre giornate, una per ogni paese, con sfilata di carri allegorici, mascherata, giochi e spettacoli vari. Si inizierà a Paupisi sabato 22 febbraio, seguirà poi Solopaca 23 febbraio e per concludere Torrecuso il 25 febbraio“.

Il programma dettagliato sarà comunicato nei prossimi giorni.