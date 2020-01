Cosa resta di “Sannio Falanghina 2019, Città Europea del Vino” a Guardia Sanframondi?

Un anno fa nella cornice del Parlamento dell’Unione Europea a Bruxelles, l’ineffabile sindaco di Guardia Floriano Panza – sindaco capofila (vero deux ex machina) della delegazione dei cinque Comuni sanniti “insigniti” del riconoscimento -, aveva salutato il 2019 del “Sannio Falanghina Città Europea del Vino” come la tappa di un riconoscimento della ricchezza del territorio sannita da parte dell’Europa, ” l’investitura del Sannio – dichiarava fiero il sindaco – rappresenta un significativo riconoscimento dello storico legame della nostra terra con il vino, oltre naturalmente a premiare le sue produzioni di eccellenza, che nascono dai sacrifici di viticoltori appassionati…”. Ora, a distanza di un anno, Guardia è cambiata? Quali sono i numeri a un punto di vista economico? Quali i flussi di visitatori e turisti per il borgo sannita? Quest’esperienza è riuscita a fare esplodere quelle attività e iniziative celebrate dal sindaco e segnalarsi dal punto di vista mediatico come un’iniziativa esclusiva? O si è trattato solo di un ulteriore anno celebrativo dell’egolatria conclamata del sindaco Panza? E Guardia, dopo l’esperienza enoica, è ancora il solito luogo dove in questi ultimi anni ci si fa i selfie e si scappa via, o un posto da cui attingere esperienze? Sono stati coinvolti i cittadini come parte integrante delle produzioni culturali? E il comune denominatore che avrebbe dovuto caratterizzare il “prestigioso” riconoscimento: ovvero la partecipazione dei cittadini, degli addetti, del mondo produttivo, dei viticoltori? E poi, nell’anno appena trascorso, abbiamo realmente realizzato tutto quello che c’era nel dossier di candidatura? Abbiamo almeno provato a realizzare uno dei principali obiettivi: portare la cultura enoculturale guardiese e sannita da pochi detentori a un vasto pubblico? Dopo un anno di “Sannio Falanghina” – e senza soffermarci sulla stucchevole narrazione del centro storico e degli “ospiti” stranieri -, è cambiata la percezione di Guardia? Guardia è più vivibile? Guardia è cresciuta? Le attività produttive vanno meglio? Il prezzo delle uve è cresciuto? Ha più lavoro? Ha più cultura? Infine, è stato fatto un serio lavoro di narrazione di “Sannio Falanghina 2019, Città Europea del Vino” a livello internazionale? Quali accordi sono stati sottoscritti? Quali partnership sono state realizzate? Gli eventi (pochi, inconcludenti e solo autocelebrativi) hanno saputo aggregare tutte le istituzioni sannite attorno a un obiettivo? Ma soprattutto, cosa si aspetta nel futuro?

Raffaele Pengue

Ass. Noi Cittadini per il Sud