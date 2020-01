San Giovanni a Teduccio (NA): a Sala Ichòs “Enfant Terribles” dal 31 gennaio al 2 febbraio

Sala Ichòs

venerdì 31 gennaio, sabato 1 febbraio ore 21 e domenica 2 febbraio ore 19

Piccola Compagnia della Magnolia

“ENFANTS TERRIBLES – Carteggi d’amore eretico”

Con il nuovo anno riprende la stagione teatrale di Sala Ichòs dove ritorna in scena una delle compagnie che già in passato ha presentato i propri lavori nello spazio di San Giovanni a Teduccio, riconfermando un legame di stima e collaborazione.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 vedremo in scena la Piccola Compagnia della Magnolia che tornerà a Sala Ichòs con “ENFANTS TERRIBLES – Carteggi d’amore eretico”, reading a cura di Giorgia Cerruti e Davide Giglio.

Enfants Terribles attraversa un carteggio di lettere che Zelda Fitzgerald e Francis Scott Fitzgerald si sono scambiati per oltre vent’anni durante la leggendaria età del jazz americana, quando lei era ricoverata per schizofrenia in manicomio e lui usciva senza sosta da una crisi all’altra di alcolismo. Un’immersione profonda e spietata in una storia d’amore senza limiti, voluttuosa, pericolosa e struggente: lettere d’amore, di suppliche, di lontananze forzate, di egoismi e reciproche offese, di atti di devozione incondizionata. Un reading per voce e musica, con contaminazioni nelle sonorità elettroniche e anarchiche deviazioni verso atmosfere surrealiste. Sulla falsariga di questo reading la compagnia sta creando un ciclo vero e proprio di scambi epistolari tra “enfants terribles” che si sono amati, come Dino Campana e Sibilla Aleramo, Checov e Olga Knipper, Anaïs Nin e Henry James, Virgina Woolf e Vita.

Sala Ichòs

Via Principe di Sannicandro 32/A – San Giovanni a Teduccio (NA)

Fermata metro linea 2: San Giovanni a Teduccio – Barra

Lo spazio è dotato di ampio e gratuito parcheggio.

Info e prenotazioni: 335 765 2524 – 335 7675 152 – 081275945 (dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20 – domenica dalle 10 alle 17)

Orari: venerdì e sabato ore 21; domenica ore 19