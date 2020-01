Paragone e la crisi 5 Stelle: “Diventeranno un partito riformista del 10%”

(di Emanuele Buzzi – corriere.it) – «Le nuove espulsioni? Sono regolamenti di conti di un Movimento in crisi di identità, che quindi scalcia per farsi vedere»: Gianluigi Paragone, cacciato dal M5S a fine anno, guarda le evoluzioni interne al M5S con lo sguardo da insider: «Mi hanno invitato i meet up a Catania e anche altrove e questo ha suscitato clamore».