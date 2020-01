Benevento, Valentino (Pd): “Mastella vada in aula e certifichi la esistenza o meno di una maggioranza consiliare”

In merito alla crisi al Comune di Benevento interviene il Segretario Provinciale del PD di Benevento Carmine Valentino: “Il dato politico al Comune di Benevento è ormai evidente a tutti. Credo che una chiara verifica che certifichi la esistenza o meno di una maggioranza consiliare a Palazzo Mosti vada innanzitutto fatta nel luogo deputato, ovvero in Consiglio Comunale. Con chiarezza e nell’interesse della Città credo che vada fatto un momento di assunzione di responsabilità definitivo. Certo il dato che emerge è di una chiara e netta contrapposizione all’interno di una ormai deflagrata Maggioranza consiliare che quotidianamente evidenzia solo tante contraddizioni che per troppo tempo, probabilmente, sono state tenute ‘sotto traccia’. Le esternazioni del Sindaco Mastella sono la chiara ed evidente presa d’atto di una condizione non più recuperabile figlia, probabilmente, di un malessere da troppo tempo tenuto silente”.