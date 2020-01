Povera Italia

(Roberta Labonia) – Oggi. Quartiere periferico di Bologna. Salvini in un ingresso di condominio, citofona a favore di telecamere e con tanto di fans al seguito (comprese le forze dell’ordine impegnate a fargli da scorta), ad un tunisino che una signora gli ha sussurrato essere secondo lei un pusher. E magari sarà pure vero. Ma non è questo il punto. Si Attacca al citofono e suona fino a che l’inquilino risponde. Gli chiede, fra i sorrisetti divertiti degli istanti, di poter salire in casa per dargli l’opportunità di discolparsi, “si dice che lei venda droga”. Il finale è ovvio. Il tunisino gli attacca il citofono in faccia. Applausi assicurati. Anche oggi Salvini ha fatto la sua porca figura.

Questa è l’ultima trovata mediatica che segue alle giravolte del padano (fra le tante), sull’affair Gregoretti. Nave I-ta-lia-na, che, ricordo ai distratti, quando era Ministro degli Interni, a luglio scorso, Salvini blocco’ per 6 giorni a largo del Porto di Augusta con a bordo circa 100 migranti. E ciò nonostante fosse stato raggiunto a livello europeo l’accordo per la loro redistribuzione. Ora la Procura di Catania chiede l’autorizzazione al Parlamento per processarlo per sequestro di persona. Lui, prima ha invocato l’immunità chiedendo che la Giunta delle Autorizzazioni lo salvasse, poi, viste le brutte, ha avuto una “genialata” e si è “rinviato a giudizio” da solo, con i suoi voti. Ora, come da copione, fa il martire, lui che ha difeso la Patria dall’invasione africana (quale? Mai così bassa da 5 anni a questa parte), ora rischia 15 anni di galera! (Ma quando mai, probabilmente andrà assolto e lo sa). E non è finita qua: da un paio di giorni il Capitano ha lanciato la sfida del digiuno per protesta. Lui non mangia (dice) e imbambola i suoi a fare altrettanto, compresi qualche migliaio di elettori adoranti che on line gli giurano di immolarsi alla sua causa dietista. Almeno per un giorno faranno la fame anche loro (dicono). Intanto, pure a digiuno, il “cazzaro verde” (Travaglio docet), occupa la scena h24 nel tour elettorale in Emilia Romagna continuando ad oscurare la sua candidata, tal Bergonzoni. Lei è un dettaglio di questa campagna elettorale. Potrebbe anche essere Peppina la portiera, sarebbe uguale. E imperterrito, complice il sistema dell’informazione italiana, il capo politico della Lega continua a compulsare ed occupare ogni spazio TV (Rai inclusa), giornali, social e piazze con selfie no stop. E nei suoi interventi colpisce la scelta accurata di termini popolari, qualsiasi sia l’argomento di cui tratta, lui ne da una lettura semplicistica che banalizza anche temi complessi. Lui è l’amico che incontri al bar dello sport e ti dice quello che vuoi sentirti dire. Insomma, per milioni di italiani è lui l’uomo della provvidenza, quello che risolverà tutti i loro problemi, subito. Ma è recita.

Questo è Salvini e chi lo sostiene dai salotti buoni, più o meno apertamente, lo sa, ma avrà i suoi buoni motivi per sponsorizzarlo. E siamo oltre. Oltre la cattiva politica, oltre ogni regola di etica pubblica. Qui si sta scivolando nella farsa, si sta scadendo nel trash, nel guittume d’avanspettacolo. Eppure funziona.

Ma Salvini stia attento, ha imboccato una strada scivolosa che se da una parte gli garantisce visibilità h24 e forse lo porterà a spuntarla anche in Emilia Romagna, dall’altra lo esporrà alla lettura impietosa di ciò che in realtà rappresenta, quando e se dovesse arrivare alla guida di un Governo nazionale. A quel punto si scoprirebbe, ahimè troppo tardi, che lui altro non è che una formidabile macchina di propaganda che al suo interno nasconde un’altrettanto formidabile niente.

Povera Italia