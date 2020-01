5 Stelle: AAA capo politico cercasi

(Roberta Labonia) – Ho ascoltato con attenzione il discorso di commiato di Luigi Di Maio di ieri, lungo e pieno di contenuti, mai banale, e ho percepito nettamente il perchè in tutti questi anni da iscritta al Movimento, io abbia sempre pensato a lui come l’unica figura in grado di ricoprirne il ruolo di Capo Politico. Ed il perchè è uno solo. Perchè Luigi è se non l’unico, certamente fra i pochi ad aver fatto pienamente suo il DNA da cui ha preso vita il Movimento 5Stelle. Che è un DNA post-ideologico. Dove le buone azioni di Governo si portano avanti in quanto tali, senza inquinamenti e preconcetti ideologici. Dove il governare, se proprio lo si deve, con forze di destra piuttosto che di sinistra, non fa la differenza. Ciò non mi esime dal muovergli qualche appunto, primo fra tutti quello di aver tardato nell’approntare una Rete sul territorio e nell’aver allungato troppo i tempi degli Stati Generali.

Ma al netto di questo, Luigi rimane l’unico ad incarnare pienamente il progetto 5 Stelle. Se ha potuto realizzare in soli 2 anni ben due Governi, stringendo obtorto collo, non potendo il Movimento governare da solo, accordi con due forze ideologicamente opposte come la Lega ieri e il PD oggi, è proprio perché ha sempre pensato di rappresentare la terza via. È perchè, pur mettendo in conto che avrebbe dovuto accettare degli inevitabili compromessi, ha reputato che realizzare i punti di programma con cui si era impegnato con gli elettori, punti né di destra né di sinistra, ma buone azioni di Governo, valesse la candela. E così è stato, se è vero come è vero che fra il Conte I e il Conte II il 90% dei provvedimenti di governo sono targati 5Stelle.

Fateci caso, i mal di pancia interni al Movimento sono iniziati con i cosiddetti accordi di governo, a cominciare dal giugno del 2018, quando, smaltita l’ubriacatura della vittoria epocale alle politiche del 4 marzo, i 5Stelle hanno iniziato a governare il Paese. Le anime affini alla sinistra hanno mal digerito l’accordo con la Lega (primo fra tutti, credo, lo stesso Grillo, insieme a Fico, Lombardi ecc..). E viceversa, a settembre di quest’anno, formato il Governo con il Pd, sono stati gli affini alla destra a mostrare i denti (vedi il buon Alessandro Di Battista e il pessimo Gianluigi Paragone), mentre la cosa è andata a genio al Beppe fondatore.

Mi si dirà, ok, ma anche Di Maio ha confessato non piacergli l ‘alleanza con i Dem. È vero, ma ha fatto buon viso a cattivo gioco, ha messo da parte i suoi dubbi e da buon soldato s’è rimboccato le maniche, ricominciando a lavorare h24 con lo stesso impegno, e senza piagnistei e/o esternazioni di sorta, sempre corretto con i contraenti di Governo. Ha rinunciato a ben 2 opportunità di diventare Presidente del Consiglio e ha portato a casa provvedimenti importanti, non chiacchiere. Fra il Conte I e il Conte II, in soli 24 mesi, ben 30 provvedimenti di Governo. Chi altri?

Ecco, questo significa mettere al di sopra di ogni cosa il bene comune, anche a costo di perdere voti da molti di quegli stessi cittadini per cui si è lottato e a cui non si può chiedere di spogliarsi delle ideologie, se ne hanno. Ma a colui che si è avocato il compito di portavoce del Movimento, ebbene si che lo si può, anzi, lo si deve chiedere, pretendere.

Questo, per me, significa essere un 5 Stelle, questo è Luigi Di Maio. Quanti di coloro che ieri sera erano ad applaudirlo, avrebbero la resilienza, la capacità e la tempra di subentrare al suo posto, tenendo la barra dritta a salvaguardia di un Movimento post-ideologico come è quello dei 5 Stelle?

Temo nessuno, o quasi. Quindi il rischio che il Movimento, senza Di Maio, diventi altro e magari si disperda in un vecchio contenitore politico, è concreto, sia esso di destra che di sinistra. E non sarebbe una buona cosa. Almeno non per una come me, che alle “ideologie” ha sempre anteposto la buona politica, quella di cui si erano perse le tracce, quella che guarda esclusivamente al bene comune.

E scusate se è poco.