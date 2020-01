Benevento: Mucciacciaro (Lega) sulla messa in sicurezza fiume Calore in zona Pantano

“Di Maria porti la delibera in Consiglio quanto prima e senza vizi di legittimità”

“La messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano rappresenta un atto non più procrastinabile che deve essere deliberato quanto prima. I lavori in località Pantano si facciano e al più presto.

La delibera del 31-12-2019 non fu votata perché mancante del dovuto parere del collegio dei revisori dei conti che ne viziava di fatto la legittimità. Ma non significa che il finanziamento è andato perduto. L’amministrazione Di Maria faccia meno propaganda, porti la delibera in Consiglio il prima possibile e, se possibile, senza vizi di legittimità. Noi stiamo aspettando per approvarla!”. Così il consigliere provinciale della Lega Lucio Mucciacciaro.