“BimBumBam Cartoon Band” in concerto allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

BIMBUMBAM CARTOON BAND IN CONCERTO

25 Gennaio Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – Domani 25 Gennaio appuntamento da non perdere allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo: arriva la BimBumBam Cartoon Band. Sarà una serata dedicata alle sigle dei più popolari cartoni animati per uno spettacolo tutto da vivere (inizio ore 22.00).

La “Bim Bum Bam” nasce nel 2014 con l’intento di produrre e proporre uno spettacolo rivolto a grandi e piccini. Il progetto si concretizza con l’incontro di Davide Borrelli (chitarra e cori) e Davide Cerasa (batteria e cori). Questi ultimi elaborano una scaletta composta dalle più celebri sigle dei cartoni animati. A questo punto vengono contattati Francesco Palmerini (tastiere e cori), Stefano Di Giovanni (basso) e Giulia Clerico (voce femminile).

La band, finalmente al completo, comincia a muovere i primi passi nei locali abruzzesi riscuotendo un discreto successo fra il pubblico. Lo spettacolo divertente e frizzante offre al pubblico elementi e percezioni visive ed emotive che rimandano al mondo dei cartoni animati.

Tutti i membri della band sono vestiti da celebri personaggi animati e durante lo spettacolo vengono introdotte delle mascotte a tema e cambi d’abito.

Il vero punto di forza della band è però l’esecuzione dei brani. L’intera scaletta è infatti cantata dal vivo, senza l’ausilio di sequenze audio e arricchita da cori studiati e strutturati.

Iniziano le prima collaborazioni con le agenzie locali che portano la band ad esibirsi in importanti festival del Centro Italia ed all’interno di manifestazioni a scopo benefico.

La svolta avviene nel 2016 al “Pescara Comix and Game” dove ha l’opportunità di esibirsi con la regina dei cartoni animati Cristina D’Avena (tra le sigle da lei interpretate ricordiamo “Kiss me Licia”, “Pollon”, “I Puffi”, “Lady Oscar”, “Holly e Benji”, “Doraemon” e tante altre).

Con lei inizia una proficua e lunga collaborazione che porta la BimBumBam a calcare diversi palchi insieme a lei.

Nel 2017 proprio Cristina D’Avena conia e ufficializza il nome della band che diventa “BimBumBam Cartoon Band”. Nello stesso anno le collaborazioni si arricchiscono: i ragazzi vengono chiamati dalla produzione di Stefano Bersola famoso interprete per la Yamato Video, celebre casa di produzione dei cartoni giapponesi (fra le sigle da lui interpretate ricordiamo “City Hunter”, “Lamù”, “Patlabor”, “La fantastica Mimì” e tante altre).

Con lui la BimBumBam Cartoon band realizza uno spettacolo patrocinato dalla produzione di “Lucca Comix and Games” ed arricchito dalle voci del noto coro “Animeniacs Corp” e da due grandissimi doppiatori, Pietro Ubaldi (il doppiatore per eccellenza dei cartoni animati Warner Bros e Disney tra i quali ricordiamo “Doraemon”, “Tazmania”, “I Pirati dei Caraibi”) e Fabrizio Mazzotta (Krusty il Clown, Puffo Tontolone, Eros della serie animata “Pollon”, Lago in “Aladdin” e tanti altri). Lo spettacolo debutta al “Pescara Comix and Games 2018” ed approda lo stesso anno a novembre sul palco principale del “Lucca Comix and Games”, una delle fiere del fumetto più importanti d’Europa.

Nel 2019 la band si rinnova. La cantante Giulia Clerico lascia il testimone a Giulia Pellegrini, nota voce dell’hinterland pescarese. Il chitarrista Davide Borrelli viene sostituito da Ivan Tinari.

Per festeggiare i cinque anni di attività viene proposto un nuovo spettacolo che debutta al “Pescara Comix and Games 2019” e vede ospite il cantante Giorgio Vanni (“Pokemon”, “Dragonball”, “One Piece”, “I Cavalieri dello Zodiaco” e molte altre sigle interpretate da lui).

Nello stesso anno la BimBumBam Cartoon Band si esibisce come ospite al “Napoli Comicon”. Ad oggi vanta collaborazioni esclusive con i maggiori personaggi di spicco del panorama dei cartoni animati e del doppiaggio italiano, a garanzia di uno spettacolo unico nel suo genere nel quale ogni aspetto viene curato nel dettaglio e personalizzato in base alle esigenze della manifestazione nella quale la BimBumBam Cartoon Band si esibisce.

La line up della BimBumBam Cartoon Band comprende:

Stefano (voce), Giulia Pellegrini (voce), Ivan Tinari (chitarra e voce), Francesco Palmerini (tastiere e cori), Davide Cerasa (batteria), Stefano Di Giovanni (basso).

BimBumBam Cartoon Band in concerto allo Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

25 gennaio 2020

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

