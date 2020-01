Chieti: 50 mandolini in concerto al teatro Marrucino

50 mandolini in concerto al teatro Marrucino:

sul palco l’Orchestra a Plettro del Mediterraneo in

Non ti scordar di me

Appuntamento a DOMANI , sabato 25 GENNAIO alle 18

A fine concerto, prevista anche una degustazione gratuita di vini

CHIETI – Un’orchestra di quasi cinquanta mandolini? È quella in arrivo al teatro Marrucino di Chieti, sabato 25 alle 18. “Sarà un’occasione unica, uno spettacolo emozionante – dichiara il M^ Mazzoccante, presidente dell’associazione ArtEnsemble, in prima fila nell’organizzazione della nuova stagione concertistica – su alcune delle più belle pagine di Nino Rota, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, oltre a composizioni originali“.

Si svolgerà dunque all’insegna della qualità e dell’insolito il secondo dei tanti appuntamenti in programma, dal titolo Non ti scordar di me. La nuova avventura musicale – confezionata in collaborazione con la Efsc (European foundation for support of culture) – continua ad offrire occasioni preziose per godere della musica dal vivo nelle migliori forme.

Sul palco anche il M^ Michele De Martino e il M° Antonio Di Lauro, pronti a dirigere la Suite Irlandese (B. Szordikowski), l’Intermezzo (da La Cavalleria Rusticana di P. Mascagni), il preludio n° 3 per mandolino solo (R. Calace) e tanti altri brani.

“Unire professionisti, studenti dei conservatori e dei licei musicali, amatori e semplici appassionati della musica per mandolino in un progetto interculturale, questo è il nostro intento – dichiarano i musicisti -. È da questa idea che abbiamo pensato di unire la storica Orchestra a plettro del circolo musicale Mascagni di Ripalimosani, in Molise, e la neonata Orchestra a plettro della Penisola Sorrentina. In collaborazione con la Federazione Mandolinistica Italiana”.

Biglietti 15 e 10 euro. Online su Online su https://www.ciaotickets.com/biglietti/non-ti-scordar-di-me oppure al botteghino.

Il concerto è disponibile anche in abbonamento: 12 appuntamenti, fino al 7 novembre, da 100 euro (ridotto) a 150 euro.

A fine serata, nel foyer dello storico teatro, sarà offerta al pubblico una degustazione gratuita dei vini della cantina teatina Wilma a cura di Slow Food Chieti. Si ricorda che la stagione concertistica è promossa grazie al sostegno di Epica srl, dell’Adriatico Golf Club spa e del pastificio del cav. Giuseppe Cocco; al contributo dell’Ordine dei Farmacisti e FederFarma di Chieti, Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Villa Serena per la Ricerca, Fondazione Immagine e ai partner C. Bechstein (pianoforti della collezione Angelo Fabbrini), Slow Food Chieti e Città della Musica.

È attiva anche quest’anno la campagna “Adotta un concerto” con la quale gli amanti della musica e della cultura potranno dare il loro personale contributo. Per info in merito: 331/6019983 (segreteria ArtEnsemble). Per info e prenotazioni concerto, invece, questo è il numero della biglietteria: 0871/330470.

INFO STAMPA:

Federica Fusco