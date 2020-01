Napoli, villa Floridiana: dal 1° febbraio riapre il museo Duca di Martina

Il ministero risponde alla nota inoltrata da Gennaro Capodanno

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che, all’indomani della chiusura della villa Floridiana, avvenuta il 23 dicembre scorso, aveva inoltrato una nota al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, rende noto che in data odierna gli è pervenuto il riscontro da parte della segreteria dello stesso ministro, con le risposte ad alcune istanze poste, in particolare circa la riapertura del parco e del museo Duce di Martina e sui tempi necessari per l’esecuzione sia dei lavori di messa in sicurezza delle alberature che dei lavori di manutenzione straordinaria.

” Dalla nota di risposta inoltratami – puntualizza Capodanno – si apprende che a partire dal prossimo 1° febbraio riaprirà al pubblico il museo Duca di Martina, con accesso dall’ingresso di via Aniello Falcone n. 171 “.

” Per quanto riguarda l’accesso al parco dall’altro ingresso in via Cimarosa – prosegue Capodanno – si fa presente che i lavori di messa in sicurezza e di potatura degli alberi ricadenti lungo il viale principale, saranno completati entro l’estate “.

” Infine – aggiunge Capodanno – per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del resto del parco, si comunica che è in itinere il provvedimento di assegnazione dei fondi necessari “.

” Al riguardo – conclude Capodanno -, alla luce di quanto reso noto dal ministero competente, continuerò a seguire la vicenda sia per cercare di accelerare i tempi di apertura anche dell’ingresso su via Cimarosa sia per far sì che anche per la restante parte del parco i lavori di manutenzione e messa in sicurezza procedano con la speditezza necessaria “.