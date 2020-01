Uomo forte, un mito che nasconde il vuoto di idee in una fase di transizione

(Fabrizio d’Esposito – Il Fatto Quotidiano) – UOMO FORTE? Cosa si intende per “uomo forte”? Forse un soggetto muscoloso, magari di bell’aspetto? Per taluni forse. Oppure si pensa a un soggetto volitivo che ha la forza di soggiogare altri? Forse. Invece per me “soggiogare” non è sinonimo di forza ma, al contrario, è debolezza, vigliaccheria, che si nasconde spesso dietro una arroganza che oggi definiamo bullismo. Viceversa, io ricordo due soggetti italiani ai quali nessuno attribuirebbe l’aggettivo di “uomo forte” e invece furono e resteranno nel tempo fortissimi: Giacomo Leopardi e Antonio Gramsci. Sono uomini forti perché, per ragioni diverse, ma non lontane tra loro, sono dentro di noi in modo indelebile. Ci hanno parlato, ci hanno insegnato, ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto agire e la loro forza è diventata la nostra forza. L’aggettivo di uomo forte che le tv e i giornali usano per descrivere i due bulli del triste momento politico nostrano – ossia Salvini e Renzi – è inidoneo, inadatto e scientificamente errato. Avremo purtroppo presto la prova di quanto questi vigliacchetti – tipo il passato “duce” – tenteranno di nuocere al nostro Paese… Ma per fortuna gli eredi del vero “uomo forte” Gramsci sono scesi nelle piazze e sapranno dire “Stop!” ai due bulli.

Miriam Pellegrini Ferri

Gentile Miriam, complimenti ché con la sua bella e acuta lettera ribalta il paradigma nazionale dell’uomo forte, laddove cita Leopardi e Gramsci come maestri del pensiero e per questi uomini fortissimi, e non forti. Epperò dal punto di vista antropologico-politico, il mito dell’uomo forte si basa proprio sull’assenza di idee. Nel senso che un Paese sperimenta ciclicamente il desiderio di decisionismo quando il pensiero soccombe dinnanzi al carisma personale. È accaduto con Mussolini e Craxi, con Berlusconi, Renzi e Salvini. La invito a guardare i periodi storici. Il decisionismo craxiano, di cui tanto si discute nel ventennale della morte del segretario socialista, è stato l’epilogo della Prima Repubblica che poi ci ha consegnato la Seconda dei partiti personali e del rapporto diretto tra uomo forte e popolo. In politica non esistono vuoti. E così il vuoto di visioni e idee forti viene riempito dagli uomini forti. A proposito di Gramsci. Fu lui a studiare con attenzione anche il fenomeno del cesarismo, scrivendo nei “Quaderni del carcere”, che esso si manifesta quando il vecchio muore e il nuovo non nasce. È quello che sta accadendo in Italia da oltre trent’anni con un’infinita transizione, eternamente a caccia di decisionisti. L’ultima scena è il leader che citofona direttamente al pusher.