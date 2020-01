Vince il citofono

Probabilmente sì, ma sarebbe comunque sbagliato farne la ragione di un successo.

In perfetto stile “Le Iene” quello di Matteo Salvini è stato un gesto sicuramente cafonal (ma quanti ce ne sono in campagna elettorale?) .

Cavalcato con sdegno soprattutto da una certa sinistra, quella sempre pronta a sbandierare una culturetta da quiz televisivo e che tende a imitare la maestrina Inflessibile o il professore trombone.

Quella stessa cultura che avrebbe fatto da argine (male) al ventennio berlusconiano, quella che non ne faceva il nome in campagna elettorale o quella che leggeva Kant per opporsi al Bunga Bunga e così, senza rendersi conto che le proprie suggestioni bambinesche si frantumavano in un mondo che era diventato di plastica, i nostri prodi perdevano contro avversari che magari sbagliavano i congiuntivi ma intanto vincevano e governavano il paese.

In un’ottica ormai bipolarista, nemmeno a Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia, alla notizia che dopo sett’antanni di amministrazione di sinistra si cambiasse colore sono partiti grandi esperimenti di analisi collettiva e così sarà per questa regione, dove blaterare di populismo è quasi offensivo poiché nessun posto in Italia come l’Emilia Romagna ha saputo coniare in modo altrettanto nobile l’idea di popolare.