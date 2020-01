A.S.D. “Le Sirene” Morcone (BN): il racconto di una domenica di successi

Inizia con un tripudio di successi il 2020 per l’A.S.D. “Le Sirene” di Morcone. La giornata di ieri, infatti, ha regalato forti emozioni e, soprattutto, una cascata di medaglie per i giovanissimi atleti impegnati su un triplice fronte: Casoria, Mercato San Severino e Mercogliano.

Nella mattinata di ieri una delegazione di atleti ha preso parte alla terza tappa del trofeo regionale “Campioni Campania 2019/2020” organizzato dal Comitato Regionale Campano della FIN (Federazione Italiana Nuoto) presso la Piscina Centro Polisportivo di Casoria, competizione riservata al settore della Propaganda. Trattandosi di un circuito regionale, il livello della gara si è mostrato fin da subito molto alto eppure i ragazzi della società morconese si sono difesi perfettamente, riuscendo non solo ad imporsi in tutte le categorie in cui hanno partecipato, ma addirittura a sfiorare in alcuni casi il podio ed in altri a conquistare medaglie. Su tutti spiccano nella categoria Allievi un terzo posto nei 50 metri stile libero maschile, primo posto nei 50 metri rana femminile, terzo posto nei 50 metri rana maschile e nella categoria Ragazzi primo posto 50 metri dorso femminile.

Mentre si gareggiava a Casoria, una seconda delegazione di atleti ha partecipato alla seconda tappa del Campionato Regionale organizzato dallo Csen Campania, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Nell’impianto sportivo di Mercato San Severino, gli atleti più piccoli hanno dato prova di grande valore e impegno, conquistando una pioggia di medaglie a suon di stile libero, dorso e rana. Ma la domenica di successi non è finita qua. A concludere in bellezza la giornata, la vittoria schiacciate a Mercogliano della squadra di pallanuoto Under 15 sulla rivale proveniente da Ischia per 27 a 1, match valido per la prima di campionato.

Una domenica speciale, dunque, quella appena trascorsa, una giornata unica e ricca di emozioni per i tecnici, per i genitori ma soprattutto per gli atleti i quali hanno dimostrato che il lavoro, la costanza e l’impegno ricompensino sempre nella vita come nello sport.