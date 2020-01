Al via la I° edizione del Festival Letterario Riscontri d’Autore, ecco il bando per partecipare

Al via la I° edizione del Festival Letterario Riscontri d’Autore, pubblicato il bando di partecipazione per gli scrittori.

Dall’8 al 10 maggio 2020 al Circolo della Stampa di Avellino si svolgerà la I° edizione del Festival Letterario “Riscontri d’Autore”.

Organizzato dall’Associazione Culturale “Riscontri” e dal Terebinto Edizioni, il Festival è aperto agli autori di tutte le sigle editoriali e sarà caratterizzato da un fitto programma di eventi culturali dedicati al mondo editoriale.

Uno dei momenti cardine del Festival saranno i “Salotti Letterari”, dove gli autori partecipanti presenteranno al pubblico le loro opere. Per candidarsi alla partecipazione ed essere inseriti nel programma è necessario partecipare al bando pubblicato su www.riscontri.net.

All’interno del Festival, sarà presente lo stand del Terebinto Edizioni, la casa editrice indipendente fondata da Ettore Barra, con un catalogo che già annovera oltre un centinaio di titoli di saggistica, narrativa e poesia.

“Vogliamo portare in città una manifestazione culturale del tutto nuova e completamente aperta. – commenta Ettore Barra – Sarà un luogo di reale confronto tra autori e lettori”.

La Direzione Artistica della I° edizione del Festival è stata affidata a Carlo Crescitelli, scrittore e saggista, autore di due volumi di racconti di viaggio che hanno come protagonista il suo alter ego l’Antiviaggiatore e il saggio umoristico dal titolo “Settanta Revisited”.

Di seguito il testo del bando di partecipazione

L’Associazione Culturale “Riscontri” indice,

Bando Autori

Regolamento

Riscontri d’Autore è il primo Festival Letterario di Avellino aperto agli Autori di tutte le sigle editoriali.

Il Festival si terrà presso il Circolo della Stampa dall’8 al 10 maggio, con un fitto programma di eventi culturali dedicati al mondo editoriale. Le giornate saranno scandite anche dai salotti letterari, dove gli Autori partecipanti potranno presentare al pubblico le loro opere. La direzione artistica della prima edizione del Festival sarà curata da Carlo Crescitelli, autore della saga dell’antiviaggiatore e del saggio umoristico Settanta Revisited.

La manifestazione ospiterà lo stand del Terebinto Edizioni, casa editrice indipendente con più di cento titoli in catalogo di saggistica, di narrativa e di poesia.

Art. 1 – Modalità di partecipazione

Gli Autori interessati a promuovere le loro pubblicazioni nell’ambito del Festival possono fare richiesta di essere inseriti nel Programma della manifestazione che sarà consultabile sia in formato cartaceo che in digitale. Sono ammessi libri di tutti i generi letterari (saggistica, narrativa, poesia ecc…), pubblicati con una casa editrice o autopubblicati.

L’Autore del libro avrà la possibilità di partecipare ad una delle giornate di fiera esponendo e vendendo autonomamente i propri libri in uno spazio in comune con altri Autori. I giorni previsti per la partecipazione saranno sabato 9 oppure domenica 10 maggio, con i seguenti orari: 10-13, 16-20. Tutti gli Autori saranno coinvolti nei salotti letterari previsti nel Programma. Ciascun Autore avrà diritto alla partecipazione ad uno solo dei salotti, che si terrà nell’ambito del relativo giorno di partecipazione.

Il calendario delle partecipazioni e la suddivisione degli autori durante le giornate di sabato e domenica saranno stabiliti insindacabilmente dall’Organizzazione e comunicati agli interessati entro la fine di aprile.

Art. 2 – Domanda di partecipazione

Per candidarsi alla partecipazione gli Autori dovranno inviare le loro opere esclusivamente via email, entro il 20/03/2020, all’indirizzo ass.riscontri@gmail.com (in formato PDF). L’oggetto della mail dovrà indicare il nome del bando, allegando il file della copertina (formato JPG) e il Modulo di Partecipazione compilato in tutti i campi (scaricabile a questo link).

L’Organizzazione provvederà a contattare gli Autori selezionati comunicando loro il giorno di partecipazione.

La candidatura è gratuita, solo gli Autori selezionati saranno tenuti a versare una quota complessiva di 50 euro (25 euro per la quota annuale di iscrizione all’Associazione Culturale “Riscontri” e 25 euro come quota di partecipazione). Gli Autori che risultassero già soci per l’anno in corso verseranno solo la quota di partecipazione di 25 euro.

Le domande inviate fuori dai termini o con modalità non corrette non saranno prese in considerazione. Non è prevista la restituzione della quota di partecipazione in caso di mancata partecipazione dell’Autore, qualunque ne sia il motivo.

Gli Autori, dal canto loro, partecipando alla manifestazione si impegnano a contribuire attivamente, attraverso i propri canali, a diffondere l’evento.

Art. 3 – Accettazione del Regolamento

La partecipazione al Bando implica l’accettazione senza riserve di tutte le parti del presente Regolamento. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli articoli sopra citati comporta l’esclusione dal festival. Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo ass.riscontri@gmail.com.

Le opere saranno valutate e selezionate, in modo insindacabile e inappellabile, dall’Organizzazione.

Il comitato organizzativo si riserva la facoltà, qualora necessario, di apportare modifiche all’organizzazione dello “Spazio Autori” in base alle esigenze della manifestazione.

Art. 4 – Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti, così come le versioni digitali delle opere, saranno utilizzati unicamente ai fini del Festival e non saranno in alcun caso ceduti a terzi.