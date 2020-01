Benevento, Gianluca Aceto: le vicende amministrative degli ultimi giorni sono un sasso lanciato nella palude amministrativa e politica di Palazzo Mosti

Non possiamo che stigmatizzare l’ultimo atto di una farsa: nessuna visione di città, confusione amministrativa, un continuo susseguirsi di operazioni trasformistiche tutte interne alla maggioranza di Palazzo Mosti, hanno rappresentato la cifra della coalizione guidata dal sindaco Clemente Mastella. Quest’ultimo, del resto, non può gettare le colpe unicamente sui consiglieri di maggioranza, per il semplice fatto di esserne (stato) l’artefice ed il leader. È al sindaco, infatti, che vanno imputate le principali responsabilità politiche di un fallimento di cui bisogna dar conto soprattutto ai cittadini, prima che al ceto politico.

Oggi più che mai, però, le forze democratiche e progressiste della città hanno il dovere e la responsabilità di ricondurre il dibattito nell’ambito delle Istituzioni, e della necessaria formalità degli atti amministrativi. Dimissioni annunciate, retroscena sussurrati, scambi velenosi tra gli esponenti del centro-destra sannita non possono vederci spettatori passivi.

Dobbiamo costruire un’alternativa, rigenerando la nostra proposta politica dentro il campo progressista e democratico, che deve aprirsi alla partecipazione delle forze civiche, dell’associazionismo e del volontariato, favorendo una nuova alleanza sociale e politica.

Per questo Articolo Uno, dalle prossime ore, si farà promotore di un luogo di incontro e discussione, per arrivare passo dopo passo al governo della città.

Gianluca Aceto

Coordinatore Articolo 1 Sannio