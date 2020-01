Chi ha voluto la distruzione dei 5 Stelle?

(Franco Caminiti) – “Matteo dei campanelli” con una mossa a sorpresa ha atteso solo pochi minuti per ammettere di aver perso. L’ha fatto con furbesca sapienza di stile comunicativo. Ma il sorriso poteva permetterselo: la partita in Emilia Romagna l’ha persa, è vero, ma il risultato ha confermato i sondaggi e temo che, se si andasse ad elezioni nazionali oggi, i risultati sarebbero più prossimi alla Calabria che alla Romagna. Abbiamo tutti gli elementi per fare una analisi ‘logica’ dei risultati eppure ognuno la racconta a modo suo, e vuole avere ragione. Qualche irriducibile 5 Stelle dice: “noi eravamo lì tanto per esserci, perché il Movimento è in ristrutturazione…!” e vabbe’!

Il Movimento ha fatto un errore imperdonabile, avrebbe dovuto non presentare una propria lista in queste elezioni, e dichiarare apertamente l’appoggio a Bonaccini in Emilia Romagna, oggi avremmo potuto intestarci il merito della vittoria senza aver scoperto le chiappe. In Calabria avremmo dovuto restare fuori, totalmente.



Eppure i sondaggi ci sono ma ognuno che comanda vuole comandare! Salvini è a una incollatura dal PD in queste regionali, ma i sondaggi lo danno a 10 punti di distanza. Ha di che mandare bacionibacioni. Meloni avanza, e a Berlusconi ancora c’è chi bacia le mani. E poi c’è il mercato del pesce.



Il Movimento 5 Stelle aveva rappresentato la speranza di un cambiamento, ed avrebbe cambiato il paese, ma ha preferito raggomitolarsi su se stesso “atterrito al pensiero della vittoria”. O forse no. Il Movimento affermatosi come forza davvero antisistema, ha di quel sistema risvegliato gli anticorpi, spingendolo a una reazione. E la reazione c’è stata, un intervento demolitore che ha agito dall’interno. Non crediate, amici 5 Stelle che i fuoriusciti dal Movimento l’abbiano fatto solo per tenersi tutto lo stipendio. Questo è quello che vogliono farvi credere. C’è dell’altro, una realtà molto più profonda e grave. È la realtà che ha spinto Di Battista a stare fuori, ed ora Di Maio a farsi di lato. Il Movimento è minato dall’interno, forze ostili hanno agito per distruggerlo. I pugnalamenti alle spalle di cui ha parlato Di Maio sono cose ben diverse da ciò che immaginiamo. Se io, ripetute volte, ho messo in guardia dall’incapacità di chi gestiva la comunicazione del Movimento oggi mi spingo oltre e dico che più che incapacità forse c’è malafede, se non infedeltà, o addirittura tradimento, perché certi errori madornali uno che ha un minimo di esperienza di comunicazione non li fa.



Forse un giorno sapremo.