Lilli Gruber elogia Conte: “Mi ha fatto una buona impressione: elegante, abile, molto tranquillo e preparato”

(Un giorno da Pecora – Radio1) – Lilli Gruber, giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo, che ieri ha ospitato il premier Giuseppe Conte, oggi è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, per raccontare qualche particolare in più sulla puntata in questione. Che, ieri, ha fatto registrare dei grandi ascolti. “Si, siamo molto felici. E’ il record stagionale sia come share che come spettatori, quindi siamo contenti”.

La puntata è durata più del solito. “Lo avevamo deciso in mattinata, anche perché pensavamo che sarebbe stata una puntata interessante”. Conte ha deciso di venire da lei dopo la vittoria di Bonaccini? “Diciamo – ha spiegato la Gruber a Rai Radio1 – che c’era un invito aperto da parecchio tempo e ieri sembrava la giornata giusta visto l’esito delle elezioni”.

Sembra quasi che Conte abbia aspettato la vittoria di Bonaccini per poi poter attaccare Salvini… ”Sembra, si. Credo che volesse molto attaccare Salvini visto quello che ha detto”. Come le è parso il premier? “Non lo avevo mai avuto ospite, mi ha fatto una buona impressione: elegante, abile, molto tranquillo e preparato. Forse un po’ come lo erano i democristiani doc della migliore tradizione – ha concluso a Rai Radio1 la Gruber – che sapevano esser chiari o evasivi in base a quel che volevano dire”.