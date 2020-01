Non esiste manovra più odiata in Italia del reddito di cittadinanza

Ma l’apoteosi si raggiunge con i furbetti truffatori che non avendone diritto lo percepiscono, o con quelli che lavorano in nero: non appena uno di essi viene scoperto si infiammano gli animi invocando l’abolizione della manovra criminale.



Eppure esistono molti casi di finti ciechi, sordi e non deambulanti scoperti dalle forze dell’ordine ma nessuno ha mai proposto la cancellazione delle pensioni d’invalidità, molti casi di gente in malattia scovata a fare tutt’altro ma non un singolo individuo si è battuto per abrogare tale diritto, molti esempi di cittadini che incassavano l’assegno di disoccupazione lavorando ma non un fiato per estinguere tale sussidio. Come mai?



Esiste la solidarietà ad intermittenza? Oppure è talmente facile plasmare la mente di una massa di ipodotati tanto da aizzarli contro qualcosa su cui possano sfogare le proprie frustrazioni a comando e magari distrarli da altro?



Basterebbero una manciata di semplici esempi come quelli sopraindicati per condurre a più miti consigli gran parte dei detrattori, ma ciò non avviene perché mancano le piazze, gli incontri, i gazebo, la capillarità.



Mancano le radici. Esse sono state recise, ed ora l’albero soffre, cercando di resistere finché può con la linfa rimanente…