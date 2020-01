Revoca concessione ad Autostrade: quale delle due?

Atlanta, M5s apre a possibilità di evitare revoca concessione

ROMA (Reuters) ore 12:32 – A due giorni dalla sconfitta alle regionali, il Movimento 5 stelle apre per la prima volta alla possibilità che il governo non arrivi a revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia (Aspi) controllata di Atlantia. Lo ha detto il vice ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, esponente del M5s.

Alla domanda di Radio 24 se sia possibile che non si arrivi alla revoca della concessione autostradale, Cancelleri ha risposto: “Per noi no, però può sempre accadere”

ROMA (Reuters) ore 17:43 – Nessun ripensamento da parte il Movimento 5 stelle sulla necessità di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia (Aspi) dopo i morti provocati dal crollo del Ponte Morandi, gestito dalla controllata di Atlantia.

Lo dice il viceministro pentastellato alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, dopo che le sue dichiarazioni di stamani sulla possibilità di evitare la revoca hanno portato il titolo Atlantia a guadagnare fino a oltre il 5%.

“Ribadisco qui a scanso di equivoci, visto che una certa stampa poi strumentalizza a proprio piacimento. Nero su bianco: il Movimento 5 Stelle vuole e chiede la revoca delle concessioni ai Benetton”, scrive Cancelleri in un post su facebook.

“Se qualcuno ha dei dubbi nel governo lo dica chiaramente. Nel Movimento 5 Stelle nessun dubbio, solo certezze e in particolare una: subito la revoca ad Autostrade. Sono morte 43 persone. Noi non dimentichiamo”.