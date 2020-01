Brunetta a Renzi: ”Facciamo un governo di centrodestra insieme”

(ANSA) – “Un governo di centrodestra si può fare. Subito, già domani, perché il popolo sovrano ha sempre ragione”, “basta che Renzi si decida e faccia un governo con noi, centrodestra unito – Lega, FI, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia – e le altre forze che si potrebbero aggregare”. E’ l’idea di Renato Brunetta, intervistato da Repubblica: un “uovo di Colombo”. Un ribaltone? “Ma quale ribaltone – protesta -. Basta che Renzi voti con noi sulla giustizia. Lui è contro questa oscena riforma della prescrizione. Ecco, quello può essere il primo fondante banco di prova”.

“Il centrodestra – fa i conti l’esponente azzurro – ha attualmente più o meno 275-280 deputati. Ne servono altri 45. Con Italia Viva e venti grillini che sono già fuori dal Movimento, facciamo un altro governo. E la forza di attrazione di una nuova maggioranza di tal genere e del relativo governo sarebbe crescente, si rafforzerebbe di giorno in giorno”.

“Dopo le elezioni politiche, Salvini disse che non voleva andare per funghi, cioè cercare in Parlamento i numeri”, ma “adesso i funghi sono spuntati da soli in abbondanza”. “Sarebbe molto più rassicurante per i mercati e per le cancellerie europee di un governo solo sovranista (e lo dico con tutto rispetto)”, prosegue. Il premier? “Può essere il bravo Giorgetti, oppure si vedrà il profilo migliore”.