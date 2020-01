Cerreto Sannita (BN): al via il XV Corso di CittadinanzAttiva

Verso l’Agenda 2030: educare alla sostenibilità per trasformare e difendere la nostra Casa Comune

Otto gli appuntamenti previsti dal 1° febbraio al 3 aprile

Sabato, 1° febbraio, avrà inizio il ”XV Corso di CittadinanzAttiva. Verso l’Agenda 2030: educare alla sostenibilità per trasformare e difendere la nostra Casa Comune”, iniziativa promossa dal Centro Studi Sociali Bachelet in collaborazione con Enti e Istituzioni come l’U.S.R. Campania, la Provincia di Benevento, il Dipartimento D.E.M.M. dell’Università del Sannio, il Comune di Pietrelcina, a cui si aggiunge quest’anno l’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento.

Otto gli appuntamenti previsti, tutti di sabato tranne l’ultimo in programma per venerdì 3 aprile.

“Siamo giunti a un traguardo importante – afferma Patrizia Lombardi, Presidente del Centro Studi Sociali Bachelet – che racchiude in sé una storia fatta di volti, di racconti, di emozioni, che parte dalla convinzione della necessità di investire sulla formazione dei giovani, per far sì che maturino la consapevolezza del proprio ruolo di cittadini del domani, sviluppando il senso dell’agire umano in nome della libertà, della giustizia sociale e dell’uguaglianza. Ecco perché, da sempre, il corso è stato calibrato su tematiche di forte importanza valoriale e sui bisogni del mondo giovanile, con l’intento di fornire alle nuove generazioni gli strumenti giusti per affrontare con senso civico e sensibilità sociale le sfide di una società sempre più complessa e frammentata”.

Motivo di prestigio e di orgoglio per l’Associazione è anche la collaborazione dallo scorso anno con l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” di Roma, che ha permesso di arricchire e qualificare ulteriormente l’offerta formativa per i corsisti.

“Il nostro progetto, però – aggiunge Patrizia Lombardi -, non avrebbe senso senza il sostegno dei Dirigenti Scolastici degli Istituti partecipanti: IIS Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita, IIS Telesi@ di Telese Terme, Liceo Classico L. Sodo di Cerreto Sannita, IIS A. M. De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti, IIS A. Lombardi di Airola, IIS U. Fragola di Faicchio-Castelvenere, IIS Galilei-Vetrone -Polo Scolastico di Guardia Sanframondi, che da subito hanno riconosciuto l’alta valenza formativa del Corso e hanno sostenuto l’Associazione. Il mio grazie particolare va ai docenti referenti, che con dedizione e disponibilità, contribuiscono attivamente alla buona riuscita dell’iniziativa e naturalmente alle centinaia di ragazzi partecipanti, la vera essenza del Corso di CittadinanzAttiva”.

In continuità con l’Enciclica Laudato si’, approfondita in occasione della XII edizione, quest’anno la riflessione riguarderà alcuni dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione al rapporto salute e ambiente.

Questi gli incontri previsti:

1 febbraio 2020 – 16:00-18:30 – Auditorium IIS Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita

PROLUSIONE: L’Enciclica “Laudato sì” e la responsabilità dell’uomo verso il Creato.

Salutano: Dott.ssa Giovanna Caraccio, Dirigente Scolastica IIS Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita

Patrizia Lombardi, Presidente CSS Bachelet ONLUS

Prof. Paolo De Nardis, Presidente Istituto di Studi Politici “S. Pio V” di Roma, partner del corso

Introduce: Dott. Francesco Antonio Cappetta, Prefetto di Benevento

Relaziona: Gennaro Ferrara, giornalista TV2000

15 febbraio 2020 – 16:00-18:30 – Auditorium IIS Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita

1 Lezione: Fattori del cambiamento climatico e movimenti collettivi.

Prof. Giacomo Di Gennaro, Docente presso l’Università Federico II di Napoli

22 febbraio 2020 – 16:00-18:30 – Auditorium IIS Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita

2 Lezione: Salute e benessere fisico e psichico.

In dialogo con…: Dott. Nicola Iacobelli, Ecologo, Dott. Giovanni Di Santo, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “S. Pio” di Benevento e Prof. Domenico Bellantoni, psicologo-psicoterapeuta, Docente presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.

29 febbraio 2020 – 14:30-19:00 – Aula Magna Università telematica Giustino Fortunato di Benevento

3 Lezione: Pace e giustizia sociale per combattere la povertà, la fame e le disuguaglianze tra i popoli.

Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca e Amministratore Apostolico di Alife-Caiazzo, Presidente onorario del CSS Bachelet ONLUS – Etica, diritto, ambiente.

Prof. Giuseppe Acocella, Rettore dell’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento.

7 marzo 2020 – 15:00-19:00 – Cantina Sociale La Guardiense di Guardia Sanframondi

4 Lezione

La Cooperativa La Guardiense: verso un modello sostenibile di produzione e di consumo.

Intervengono: Dott. Domizio Pigna, Presidente Cantina Sociale La Guardiense, Prof. Giuseppe Marotta, Pro Rettore Università degli Studi del Sannio e Dott. Marco Giulioli, Enologo Cantina Sociale La Guardiense.

21 marzo 2020 – 16:00-18:30 – Auditorium IIS Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita

5 Lezione: La tutela dell’acqua, dell’aria e del suolo.

In dialogo con…: Dott. Aldo Policastro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e Col. Gennaro Curto, Comandante Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento.

28 marzo 2020 – 16:00-18:30 – Auditorium IIS Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita

6 Lezione: Lavoro dignitoso e crescita economica sostenibile.

Prof. Guido Tortorella Esposito, Docente Dipartimento DEMM – Università degli Studi del Sannio.

3 aprile 2020 – 15:00-19:00 –Mangimi Liverini S.p.A. di Telese Terme

7 Lezione: Mangimi Liverini: verso un modello sostenibile di produzione e di consumo.

Interviene: Dott. Filippo Liverini, Amministratore Delegato Mangimi Liverini S.p.A. e Presidente Confindustria Benevento.

Sandro Tacinelli

ufficio stampa: Centro Studi Sociali Bachelet