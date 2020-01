Circolo PD Benevento su crisi al Comune

Ieri, martedì 28 gennaio, si è riunito il Coordinamento Cittadino del Partito Democratico per analizzare la situazione politica venutasi a creare al Comune di Benevento in seguito alle numerose dichiarazioni del Sindaco e dei consiglieri di maggioranza in merito allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.

Nel corso della riunione, molto partecipata, sono emersi diversi spunti di riflessione, ma la domanda ricorrente è stata la seguente: PERCHÉ?

Non si comprende quali siano le motivazioni di carattere amministrativo che starebbero spingendo il Sindaco a rassegnare le preannunciate dimissioni il prossimo 2 febbraio.

Ed infatti, da tutte le surreali ed incomprensibili dichiarazioni che si sono susseguite, a vario titolo, sulla stampa e sui social network non è emerso alcun dato di natura politica che possa in una qualche maniera giustificare tale atto.

Pertanto, il Circolo Cittadino del Partito Democratico, per il rispetto dovuto alla cittadinanza tutta, chiede che venga fatta urgente chiarezza nella sede opportuna, cioè in Consiglio Comunale.

Circolo PD Benevento