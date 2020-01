Convegno organizzato dal Rotary Club di Benevento dal titolo “Tecnologie digitali e bambini: quali rischi, quali opportunita”

L’uso in età infantile dei moderni device digitali (smartphone, tablet, PC, consolle da gioco) è entrato prepotentemente a far parte della quotidianità e delle modalità di gioco e di interazione dei più piccoli, riducendo i tempi della relazione con i genitori ed i coetanei . Quello tra tecnologie e bambini non è sempre un rapporto negativo, in quanto dipende dall’uso che si fa di questi strumenti, con i genitori che devono essere attenti nel guidare i propri figli: se ne parlerà venerdì pomeriggio in un incontro organizzato dal Rotary Club di Benevento, Presidente Luigi Marino, in collaborazione con il Comune di Benevento, Assessorato alla Cultura, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento, della Federazione Italiana Medici Pediatri e della Università “Giustino Fortunato”.

Il Convegno, dopo i saluti istituzionali della dott.ssa Rossella Del Prete, Assessore alla Cultura, verrà animato da illustri relatori: la dr.ssa Antonella Casani, Pediatra (socia del RC di Benevento); il dr. Domenico Dragone, Neuropsichiatra Infantile; la dr.ssa Maria Grazia Puzio, psicoterapeuta infanzia ed adolescenza; dr. Nicola Cicchella, pediatra ed Avv. Giovanna Megna referente “Nati per Leggere”.

L’incontro sarà moderato dal Presidente del Rotary Club di Benevento, Avv. Luigi Marino.

Si auspica, infine, la partecipazione di genitori e di insegnati, primi destinatari di quanto sarà detto.

Il Rotary Club di Benevento