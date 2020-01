Napoli, quartiere Vomero sempre più afflitto da degrado e abbandono

Non solo resta chiusa la villa Floridiana ma sono ferme le scale mobili e l’orologio di piazza Vanvitelli è impazzito

Un degrado e un abbandono sempre più evidenti e che aumentano di giorno in giorno nel quartiere collinare del Vomero, arricchendosi purtroppo di sempre nuovi capitoli. A lanciare l’ennesimo SOS è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione, da sempre in prima linea nel segnalare i numerosi problemi e disfunzioni che affliggono i servizi pubblici a disposizione dei circa 48mila napoletani che risiedono su poco più di 2 chilometri quadrati di superficie.

” Come se non bastasse il fatto, già di per se grave, che l’unico polmone di verde pubblico presente sul territorio, la villa Floridiana, è chiusa da oltre un mese, per la precisione del 23 dicembre scorso, e tale rischia di rimanere fino all’estate prossima, si aggiungono altri problemi che rendono la vita dei residenti oltremodo difficile – sottolinea Capodanno -. Solo per esemplificare, la scala mobile posta in via Cimarosa, nei pressi della stazione superiore della funicolare Centrale, è ferma da una decina di giorni e non si sa se e quando riprenderà a funzionare, creando notevoli problemi, specialmente alle persone anziane ma anche ai tanti turisti che si recano nell’area di San Martino “.

” Che dire poi dello stato nel quale versano marciapiedi e carreggiate del quartiere – aggiunge Capodanno -. In particolare nei tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano si registrano numerosi avvallamenti che costituiscono un possibile pericolo per i passanti “.

” Non va meglio per la pubblica illuminazione, con numerosi lampioni spenti, che, al calar delle tenebre, lasciano al buio interi tratti di strada, con conseguente immaginabili – continua Capodanno -. Addirittura, in via Solimena, nei pressi dell’incrocio con via Luca Giordano, un lampione è scomparso da oltre un mese senza essere più ripristinato “.

” Si aggiunga infine – puntualizza Capodanno – che lo storico orologio, simbolo di piazza Vanvitelli, che già nei giorni scorsi segnava due orari diversi sui due quadranti e con le lancette che portavano alcuni minuti di ritardo, da ieri ha praticamente anticipato l’ora legale, che entrerà in vigore tra due mesi, saltando un’ora avanti “.

Capodanno, con l’occasione, richiama ancora una volta l’attenzione degli Enti e degli uffici competenti affinché provvedano in tempi rapidi a eliminare tutti gli inconvenienti riscontrati, ripristinando la piena agibilità dei servizi pubblici afflitti da disfunzioni e malfunzionamenti.

Napoli, “Casa della socialità”: un mistero la mancata inaugurazione!

” Sulla mancata inaugurazione a tutt’oggi della “Casa della socialità”, la struttura realizzata in via Verrotti, nel quartiere partenopeo dell’ Arenella, posta in un immobile che in passato era adibito a sottostazione elettrica dell’ex ATAN, girano strane voci tutte da verificare. – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari che da tempo si occupa di questa vicenda -. Parrebbe che i ritardi siano causati dal fatto che non sarebbero stati ancora sottoscritti i contratti per la fornitura di energia elettrica e di acqua, quest’ultimo fondamentale anche per poter effettuare il collaudo dell’impianto antincendio. Quali sarebbero i motivi di questa mancata sottoscrizione resta allo stato un mistero che dovrebbe essere chiarito dagli uffici competenti. L’unico dato certo è che, nonostante che già oltre un anno fa venisse annunciato il completamento dei lavori e la conseguente apertura prima dell’estate del 2018, fino a questo momento, non è dato sapere quando finalmente i cittadini potranno accedervi “.

” In verità – sottolinea Capodanno – la realizzazione di questo centro polifunzionale era già stata annunciata con grande enfasi, oltre tre anni fa, poco prima delle ultime elezioni amministrative. In quel periodo comparve anche uno striscione che ricopriva buona parte della facciata del fabbricato su via Menzinger. Su tale striscione, che portava in calce il nome e cognome dell’allora presidente della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, candidato all’epoca al consiglio comunale, si leggeva che erano stati stanziati anche gli importi necessari per l’esecuzione dei lavori, con la delibera di Giunta comunale n. 874 del 29 dicembre 2015 e con un impegno di spesa di € 366.000,00. Dalla delibera citata sono dunque passati oltre quattro anni e, al momento, la possibilità di poter concretamente fruire di questo spazio sociale, a disposizione dei cittadini, appare ancora lontana “.

” Allo stato – puntualizza Capodanno -, il cantiere esterno è stato eliminato e i lavori, almeno per la parte strutturale, sembrano completati anche se gli ambienti interni risultano ancora privi dei necessari arredi per poter rendere il complesso funzionale e operativo a tutti gli effetti “.

” Ci auguriamo – aggiunge Capodanno – che, in tempi rapidi, una volta che siano chiariti gli eventuali problemi legati all’allacciamento di tutti i servizi essenziali , effettuati i collaudi necessari e attrezzati gli ambienti con tutto quanto necessario per la sua piena funzionalità, essa venga aperta al pubblico, dando così una risposta operativa alla notevole richiesta di spazi e di strutture comunali, destinati alle attività sociali, in un’area della città, quella collinare, che da tempo ne è fortemente carente “.