Forza Italia Viva, tra ipotesi e realtà basta un Brunetta

(di Daniela Ranieri – Il Fatto Quotidiano) – Siamo corsi a cercare la smentita, il rifiuto indignato, la presa di distanza, eventualmente la querela o meglio la causa civile, strumento che l’interessato, quando si sente offeso, preferisce di gran lunga alla tutela del proprio onore (per fare cassa).

Niente. L’account Twitter del giovane Bismarck italiano, Matteo Renzi, a parecchie ore dall’uscita dell’imbarazzante chiamata in causa, era fermo a un’intervista di Mediaset al politico a cui Matteo Renzi si ispira di più: Matteo Renzi.

Renato Brunetta, che ha l’abilità di stressare ogni concetto a un tale grado di apparente illogicità da permettere alla verità di manifestarsi, ieri ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui suggeriva anzi disponeva la destituzione immediata dell’attuale governo e la sua sostituzione con “un governo di centrodestra” composto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con L’Italia (?) e, naturalmente, Renzi.

“A livello programmatico”, protocollava Brunetta, “c’è quasi perfetta coincidenza”, e poi parliamoci chiaro, anche lasciando da parte gli ideali comuni a renziani e berlusconiani, facendo i conti del macellaio “il centrodestra ha attualmente 275/280 deputati”: ne basterebbero altri 45, tra deputati di Italia Viva e grillini usciti dal Movimento”, per fare un nuovo governo.

“Perfettamente legittimo”, peraltro, non come l’attuale “governo dei perdenti” (infatti è composto dai due partiti arrivati primo e secondo alle elezioni; mentre il Renzi 2, o Berlusconi 5, o Salvini 1, sarebbe formato dai due partiti arrivati terzo e quarto più il rabbocco di Iv, la start-up personale del Raffaele Fitto del Pd, data al 3,9%, più qualche homeless ex grillino).

Come detto, Brunetta ha il dono luciferino della sintesi, e quello che sembra un avvitamento mentale nichilista da romanzo russo è in realtà il ponte in fiamme che unisce fantasia e realtà: non è forse Renzi, come Berlusconi, “contro questa oscena riforma della prescrizione”?

E non era Renzi che parlava di “Partito della Nazione?”.

L’indicibile prende forma, anche se a dire il vero qualche sospetto che Renzi non fosse di sinistra e che fosse più affine a Salvini, Carfagna e Verdini di quanto lo sia a Zingaretti, noi l’abbiamo sempre avuto.

Negli stessi minuti in cui Repubblica registrava il pronunciamento del comandante Brunetta, Ettore Rosato e Maria Elena Boschi, i due pezzi grossi italiavivini (pensate gli altri), manifestavano davanti a Montecitorio insieme a Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e altri amatori della giustizia (tra cui “gli avvocati penalisti”, timorosi di finire sotto i ponti senza le impugnazioni infinite dei loro clienti per ottenere la prescrizione), al grido di “Non faremo un passo indietro!”, “È una battaglia di civiltà!”, e “Il governo ha 7 giorni di tempo per trovare una mediazione”.

Vedete com’è strana e bella la politica italiana: può anche succedere che un partito del 3,6%, siccome non si è nemmeno presentato alle Regionali, alla luce dei risultati delle Regionali detti le condizioni al governo sui temi della Giustizia, ambito peraltro estraneo a eventuali conflitti d’interesse di Renzi (come di Berlusconi); che Forza Italia (6,9%), che ha per capo un uomo ridotto alla statua di cera di sé stesso, poiché ha vinto in Calabria pretenda di prendere il potere nazionale e ricostituire il centrodestra insieme al perdente Salvini, che un governo l’ha appena fatto saltare; e che siccome ha vinto il Pd, che finalmente si è liberato da quella palla al piede di Renzi, allora il Pd se ne deve andare dal governo per far posto a Renzi.

La prospettiva di Forza Italia Viva è talmente assurda, talmente priva di logica e cinica in modo ributtante, che ci chiediamo come mai non sia stata ancora ufficializzata.