Le bugie sulla prescrizione. Chi si ricorda del Prof. Cordero? E le promesse del Pd?

(Stefano Rossi) – Ho avuto la fortuna di leggere procedura penale sul manuale del Professor Franco Cordero, già ordinario di una cattedra a La Sapienza di Roma. Il Professore nei primi anni 2000, scriveva su “la Repubblica” canzonando, a suo modo, Berlusconi e i berlusconini e le leggi, c.d., ad personam. Fu Lui a coniare il termine “ Caimano” offrendo così a Nanni Moretti l’idea del titolo di un film. Così pure “ Signor B” usato spessissimo da Marco Travaglio. E poi “ Silvius Magnus Fraudolentus”.

All’epoca il Professore piaceva tanto a sinistra e lo si poteva vedere in tv nei soliti programmi propagandistici. Invito i pochi fortunati lettori a leggere qualcosa del Professore; l’eloquenza non aiuta, può apparire criptica ma è un’esperienza mistica. E pian piano piace. Ricordo che ad un esame di procedura, mentre la tensione si poteva tagliare con il coltello, si sentì il Professore rivolgersi ad uno studente, che non rispondeva, più o meno così: “ Lei mi può parlare in latino, francese, inglese, tedesco, scelga lei”. Oggi lo hanno forzatamente dimenticato per via del fatto che non serve più un galantuomo che si scagli contro Berlusconi, se non altro perché, quando serviva, i leader della sinistra pubblicavano i loro libri con Mondadori: l’opposizione la lasciavano fare ad altri.

Oggi l’opposizione a Berlusconi non serve più. Oggi ci sono altri temi da dare in pasto al popolo: “antifascismo-nazismo-integrazione-immigrazione-razzismo”. Il nemico è Salvini non più Berlusconi. Il Professor Cordero non serve più.

E’ strano. Quando si deve riformare un istituto giuridico è buona norma andare a vedere, prima di ogni altra cosa, l’anno di nascita di quell’istituto e poi le eventuali modifiche. Dopo di ché si può cominciare. Per la prescrizione non è stato così. Nessuno oggi ricorda come si è giunti a modificarne i tempi nel 2005. Era la legge, c.d., ex Cirielli. Si perché in questo strano Paese, una legge può chiamarsi “ ex”.

Partita con buoni propositi finì per stravolgere vari istituti del diritto penale e processuale al punto che, il suo promotore, l’On. Edmondo Cirielli, sentì la necessità di ritirare la sua firma. Ed è solo l’inizio. Non entro nel merito dei meccanismi che interessano solo agli operatori del diritto ma voglio ricordare ciò che la sinistra andava dicendo allora, quando entrò in vigore quella legge.

Sen. Gianpaolo Zancan, Verdi- Ulivo, avvocato con numerosi incarichi a Torino, allora vicepresidente della commissione Giustizia: “E’ la peggiore delle ‘leggi vergogna’, i cui vizi sono stati denunciati da avvocatura, magistratura e università, senza una sola voce di consenso. Un vera devastazione del diritto” (letto su “la Repubblica”). Il caso dell’asbesto a Casale Monferrato, dopo numerosissime morti, portò inevitabilmente all’annullamento delle sentenze di condanna delle corti territoriali, da parte della Cassazione. Premuti dall’opinione pubblica ecco cosa dicevano i soliti di sinistra. L’allora ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al Tg1 annunciava: “Il Consiglio dei ministri ha già definito una nuova disciplina della prescrizione che la prossima settimana andrà in parlamento. Faremo di tutto perché l’iter sia il più veloce possibile affinché il provvedimento sia approvato”. Negli stessi giorni i presidenti di Camera e Senato, Pietro Grasso e Laura Boldrini, annunciavano che la riforma delle norme sarebbe partita dalla Camera. Grasso dichiarava: “Non ho letto la sentenza sul caso Eternit e non posso commentare, ma c’è una legge sulla prescrizione che è sbagliata e che va cambiata al più presto, sono anni che lo dico”. Matteo Renzi, oggi contrario alla riforma del M5S, annunciava: “Da premier dico processi più veloci, senza l’incubo della prescrizione. Ci sono dei dolori che non hanno tempo: mi colpiscono da cittadino, e mi fanno venire i brividi, le interviste a qualche familiare, vedove o figlie, che mostrano una dignità pazzesca, che crede nella giustizia e continua a combattere”. Cgil: “Corsia preferenziale per nuova prescrizione”. Rivendicare il processo per avere giustizia per quei morti. Così diceva Susanna Camusso, parlando a Bologna della vicenda Eternit. L’allora segretario della Cgil si definiva “esterrefatta” per la sentenza e poi incalzava il governo: “Bisogna andare oltre l’annuncio di un decreto sulla prescrizione. Un provvedimento di questo tipo sarebbe un atto di assoluta giustizia per il Paese, serve subito una corsia preferenziale”. “E’ ora che il premier Renzi, il ministro della Giustizia e tutto il Governo intervengano per fermare lo scandalo della prescrizione” così parlava Antonio Bocuzzi, deputato Pd sopravvissuto alla ThyssenKrupp di Torino.

Poi altre categorie. Bocciatura su tutta la linea da parte dell’ Associazione nazionale magistrati. “Una brutta legge. Si è cominciato non dalla testa, come sarebbe stato ovvio, ma dai piedi. Avrebbero dovuto prima pensare alla durata ragionevole dei processi e poi, semmai, agire sulla prescrizione. Invece si è fatto il contrario”. Vittorio Cogliati Dezza, Legambiente, “L’indignazione di Renzi è positiva”. Don Ciotti: “Come si può prescrivere la giustizia?” Rodolfo Sabelli, presidente dell’ Associazione nazionale magistrati: “Quella legge è assolutamente inadeguata e la riforma della materia della prescrizione è una urgenza”. Felice Casson: “E’ colpa del Parlamento. Ha bloccato le nuove norme sulla prescrizione da noi presentate in commissione Giustizia del Senato e pronte da mesi per essere approvate”. Magistratura democratica (corrente di sinistra della magistratura): “La proposta di legge n. 2055/A approvata dalla Camera dei Deputati il 16 dicembre 2004 è l’ultima tappa della realizzazione, da tempo in atto, di un “diritto diseguale”. Non ci sono, alle sue spalle, solo gli interessi contingenti di uno o più imputati eccellenti; c’è anche il progetto politico culturale (non nuovo ma qui perseguito con particolare intensità) di strutturare il sistema penale sul doppio binario dell’impunità per i colletti bianchi e della “tolleranza zero” per la devianza degli esclusi (cioè dei settori marginali o semplicemente non inseriti della società)”.

Tutte queste belle parole sono del 2014!!!! Poi come si può immaginare andò a finire tutto nel dimenticatoio.