“Linea D’Ombra” in concerto allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

LINEA D’OMBRA

Tribute Band Litfiba

31 gennaio Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – Domani, venerdì 31 Gennaio, per la prima volta i Linea D’Ombra Tribute Band Litfiba calcheranno uno dei palchi più roventi della regione, quello dello Stammtisch Tavern, per una notte dedicata alla band toscana che ha fatto la storia del rock italiano.

Il progetto Linea D’Ombra nasce nel lontano 2006 dall’idea di Mattia Santulli (bassista) e Angelo Lalli (chitarrista dal 2007 al 2014) che davanti ad un boccale di birra decidono di provare a far rivivere il mito della più grande rock band Italiana di sempre, i Litfiba.

Entrano subito a far parte della band Ivo “il dottore” Di Carlo (batterista dal 2007-2014), Luca Santulli, chitarrista dalla plettrata di metallo e infine Michele Virtù alla voce.

Dopo una lunga sessione di prove i Linea D’Ombra arrivano finalmente , il 13 Luglio 2007, alla prima esibizione che si rivelerà un successo. Da quel giorno la Tribute Band abruzzese non si è più fermata, oltrepassando il traguardo delle 300 serate, aprendo live di artisti come Claudio Golinelli, piazzandosi prima nell’edizione del Green Life Park 2009, e girando l’Abruzzo in lungo e in largo sconfinando anche nelle regioni limitrofe. La sua forza risiede nella varietà della scaletta, sempre rinnovata e variegata.

Nell’estate 2014 la band decide di prendersi, dopo ben sette anni di attività, una pausa che porterà poi all’ingresso di Carlo Maria Genovesi alla chitarra e Nico Bosco alla batteria.

I Linea D’Ombra sono una vera e propria “tempesta elettrica”, un’ ondata di rock puro al 100% in grado di “spettinare” il pubblico per bene.

Così i Linea D’Ombra presentano il concerto del 27 dicembre allo Stammtisch Tavern:

“Per la prima volta i Linea D’Ombra suoneranno allo Stammtisch Tavern. Alcuni di noi si erano già esibiti dal vivo in quello che è uno dei locali di musica dal vivo più importanti della regione.

Conosciamo l’accoglienza e la professionalità di Marco De Rosa e di tutto il suo staff.

Eseguiremo brani dai primi Anni’80 fino ad oggi per ripercorrere la gloriosa carriera dei Litfiba e non vediamo l’ora di “spettinare” tutto il pubblico!”.

I Linea D’Ombra sono:

Michele Virtù (voce), Mattia Santulli (basso), Carlo Maria Genovesi (chitarra), Luca Santilli (chitarra), Nico Bosco (batteria).

Linea D’Ombra in concerto allo Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

31 gennaio 2020

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria