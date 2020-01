(Pietrangelo Buttafuoco) – IL PD che trionfa alle elezioni in Emilia-Romagna già si vede proiettato nello sfolgorante avvenire. Non mancano buoni propositi tipo aprirsi di qua e di là, far della gioiosa macchina da guerra che fu la gioiosa pesca a strascico delle sardine, quindi far dell’eroica Elly Schlein il prezzemolino di tutti i talk ma soprattutto – per come ne dà notizia il Corriere della Sera – aggiornare lo chic & lo charme del pur partito della ZTL con una presidente del partito choc! Nientemeno che la scrittrice Chiara Gamberale. Tutto ciò è puro sublime. Al prossimo giro, come minimo, Michela Murgia senatoressa a vita.