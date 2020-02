Immediatamente: cioè adesso, non fra un mese o sei mesi o quando una commissione abbia finito di esaminare il caso. Perché i piddini derivano dai democristiani e i democristiani erano grandi temporeggiatori, maestri nell’arte della dilazione e del logoramento. I giornali non ne parlano ma fra poco saranno scelti i grand commis della pubblica amministrazione, quello Stato profondo su cui si fonda il potere del Pd (e a cui ambiva Salvini, che l’estate scorsa ha cercato la crisi per andare alle elezioni, vincerle, e poterli scegliere lui). Ripeto, gli alti funzionari dello Stato e del parastato sono indispensabili al Pd e al di là della retorica bellicosa farà qualsiasi concessione e compromesso pur di assicurarsene almeno una parte; ma non appena se li fosse assicurati, diventerebbe intransigente anche a costo di far cadere il governo. Il M5S non deve farsi fregare ancora una volta, come accaduto al momento della nomina dei dirigenti della Rai, con conseguenze devastanti; deve piazzare nelle strutture dello Stato un adeguato numero di suoi rappresentanti, e di quelli fidati, non di quelli che piacciono al Pd o alla Lega perché piddini o leghisti travestiti.



Però prima ancora di cominciare a discutere di pubblica amministrazione, deve ottenere la revoca della concessione ad Atlantia e il ritorno delle autostrade allo Stato, inclusi i profitti che generano. Conditio sine qua non, ultimatum, diktat, aut aut, ricatto, paranoia, lasciate che i media la chiamino come gli pare ma ottenetela. Lasciate che le sardine (recentemente andate in pellegrinaggio a Treviso per incontrare Luciano Benetton) e l’ala cattoliberista del Pd da loro rappresentata, si straccino le vesti evocando il fantasma dello statalismo se non del comunismo, come un Berlusconi anni novanta.

Atlantia delenda est. Altrimenti che il Pd la marea nera leghista se la fermi da solo.