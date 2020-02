“Il pesce inizia a puzzare”

(huffingtonpost.it) – “Non abbiamo pensato che quella foto sarebbe stata strumentalizzata per associare le sardine ai poteri forti”. A sottolinearlo i quattro ragazzi fondatori del movimento delle Sardine in un post pubblicato su Facebook nel quale rispondono alle polemiche dopo la visita di ieri a ‘Fabrica’, dove hanno incontrato i ragazzi del centro, insieme a Oliviero Toscani e Luciano Benetton che – spiegano – “alla fine è passato per salutare e ascoltare parte del dibattito”.

“Quando i ragazzi ci hanno chiesto di fare una foto di gruppo ci è sembrata una richiesta legittima”, sottolineano, spiegando che “non abbiamo pensato che quella foto sarebbe stata strumentalizzata per associare le sardine ai poteri forti, alle concessioni autostradali, alle tematiche sociali e ambientali legate alla produzione industriale di abbigliamento nel mondo”.

Inoltre, “deluderemo chi ci ritiene in grado di riaprire la trattativa tra governo e Autostrade per l’Italia in sole quattro ore” e “chi pensa che incontrare dei ventenni interessati al legame tra creatività e tematiche politiche sia un endorsement a un modello di sviluppo che in tante occasioni ha dimostrato di essere non sostenibile”. Dunque, concludono, “ci dispiace per tutte le sardine che in queste ore hanno dovuto rispondere ad attacchi che nulla hanno a che vedere con lo spirito di questo incontro”.

Molte le critiche per questa foto. Giorgia Meloni scrive su Twitter: “Le Sardine alla corte di Luciano Benetton, capo della famiglia che controlla Atlantia e Autostrade spa. Finisce nel ridicolo la favola del ‘movimento’ popolare, spontaneo e alternativo ai poteri forti”.

Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle scrive su Facebook: “La giustificazione delle Sardine è la conferma degli intenti subdoli di Benetton. Il messaggio è quello di far passare Luciano Benetton come un attore indispensabile del paese in tema di cultura, formazione, lavoro e impegno sociale. Il messaggio mira a sdoganare la figura di chi si è intascato miliardi di euro di utili sfruttando beni dello stato senza effettuare le manutenzioni doverose. Per questo sono morte 43 persone”.