Napoli: l’orologio di piazza Vanvitelli emblema del degrado del Vomero

Ha anticipato di due mesi il ritorno dell’ora legale

“ Dopo che, negli anni scorsi, era stato oggetto di lunghi lavori di restauro, l’orologio di piazza Vanvitelli nel quartiere del Vomero, tra gli 11 “superstiti” dei 40 installati più di 80 anni or sono a Napoli dall’EAV e denominati “ Impianti dell’ora unica “, aveva già manifestato qualche pecca nel funzionamento – ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. L’evento però registrato in questi giorni ha lasciato allibiti gli abituali frequentatori della storica piazza vomerese “.

“ Difatti – prosegue Capodanno -, dalla sera alla mattina e inopinatamente le lancette dei due quadranti si sono spostate all’improvviso di un’ora avanti, praticamente anticipando notevolmente il ritorno dell’ora legale, che avverrà in primavera, alla fine del mese di marzo. Non solo, in quanto le lancette poste sui due quadranti risultano sfalsate di alcuni minuti. Qualcuno ha pensato a un effetto dei giorni della merla, con le temperature gelide che in questi giorni interessano il meridione d’Italia e Napoli in particolare “.

“ In realtà – argomenta Capodanno – potrebbe invece trattarsi semplicemente dell’ennesima testimonianza dell’inesorabile degrado nel quale è precipitato negli ultimi tempi il quartiere collinare oltre alla scarsa attenzione che gli uffici competenti dedicano a tutto ciò che orna e rende più accogliente e vivibile la città, il cosiddetto “arredo urbano “. Analogamente a quanto accade, per esemplificare, alle poche aree a verde pubblico, sovente in stato d’abbandono, brulle e sporche, per la carenza della necessaria costante manutenzione o alle panchine, diverse delle quali sono rotte o sono addirittura scomparse, senza essere state mai più ripristinate “