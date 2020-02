Benevento, Caminetto Democratico: una nuova stagione civica

Caminetto Democratico: idee forti e plurali

Lunedì 3 febbraio, alle 17:30, presso la Biblioteca Provinciale di Benevento in Corso Garibaldi, si terrà la nuova edizione di Caminetto Democratico. Il format dell’evento è sempre quello usato nelle ultime quattro edizioni: l’assemblea è pubblica, chiunque può partecipare e dire la sua. Il titolo di questa nuova edizione è: Una nuova stagione civica. Chiaro è il riferimento alla situazione politica locale e nazionale, all’emergere di nuovi movimenti civici, e al rinnovato interesse per la politica da parte dei giovani e di ampie fasce della popolazione.

L’evento, anche questa volta, è organizzato e promosso dal circolo DemOnLine e dall’associazione culturale Percorso Entusiasmante. Così commenta Antonio Furno, presidente di Percorso Entusiasmante: “L’idea del Caminetto Democratico nacque tra i nostri associati all’indomani delle elezioni del marzo 2018. Erano giorni convulsi per la politica e i giornali riportavano che i leader politici, per risolvere la situazione, erano alle prese con una serie di incontri segreti e riservati: i cosiddetti caminetti. Fu allora che decidemmo di scardinare questa idea di politica e organizzammo un evento che sarebbe stato aperto a tutti: un caminetto, ma democratico. Sono certo che in questi giorni si stanno tenendo molti caminetti privati tra Napoli e Benevento, perciò è ancora più importante testimoniare che la buona politica deve essere pubblica e condivisa. Perché, come diciamo spesso durante i nostri incontri, bisogna ripartire idee forti e plurali”.

A presiedere e moderare l’evento ci saranno Luigi Razzano, presidente di DemOnLine, e Vincenzo D’Arienzo.