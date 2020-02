Pd Benevento: le dimissioni del Sindaco Mastella aprono una nuova fase

Dopo tanti annunci e dichiarazioni, oggi Mastella ha protocollato le proprie dimissioni da sindaco della città di Benevento. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto di chiarire in Consiglio comunale le ragioni di una scelta che ancora oggi sono oscure e svincolate da qualsiasi tema amministrativo. Ci aspettiamo una urgente riposta.

Augurandoci che le dimissioni non vengano ritirate, si apre adesso una stagione nuova che ci condurrà ad una nuova amministrazione. Noi siamo pronti a contribuire alla costruzione di un programma serio ed attuabile per rimediare alla “disamministrazione” di questi anni.

Per questo è necessario che ci sia confronto fra tutti i partiti, i movimenti, le associazioni e i gruppi civici che vogliano costruire una efficace alternativa all’amministrazione uscente e lavorare insieme per il futuro della città.

Giovanni De Lorenzo

Coordinatore Circolo PD Benevento

commento di C.Valentino

Si è commentato da settimane su varie indiscrezioni e dichiarazioni che conducevano a questa ipotizzabile conclusione, che oggi si concretizza.

Nulla di straordinario, è stato consumato un penultimo atto: ebbene si, perchè l’atto finale, invece, avrà luogo nei prossimi venti giorni.

Si rispetti la scelta fatta, che ha sicuramente profonde ragioni amministrative e politiche, figlie di disagi e contraddizioni per troppo tempo sottaciute, si evitino oggi rincorse e posizioni tattiche che rischiano di determinare solo ulteriore confusione.

Si è chiesto come Partito Democratico la convocazione di un consiglio comunale proprio per tali ragioni: capire i perchè e le ragioni di questo “atto finale“.

Interrompere questa esperienza amministrativa dovrà responsabilizzare tutti su di una necessaria nuova fase. Lo si auspica in molti, ma bisognerà lavorarci.

Aprire lo spazio di ascolto ed interlocuzione partendo non solo dai partiti e movimenti, ma anche ed in principal modo con il mondo dell’associazionismo, con i corpi intermedi, con quella parte della Città più fragile, con le periferie, i giovani e gli emarginati, è un impegno comune da praticare.

Tutto questo può concretizzarsi solo con una significativa svolta metodologica, legata ai programmi e progetti, realizzabili e rispondenti ai bisogni reali della Città di Benevento e dei suoi cittadini.

Bisogna essere fiduciosi nonostante il percorso sia pieno di insidie e diffidenze da superare.

Segreteria Provinciale PD