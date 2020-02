Vive la Brexit!

(Gustavo Bialetti – la Verità) – Ah la Brexit! Alla fine è arrivata, ma chi voleva misurarne gli effetti, dovrà attendere la fine di altri 11 mesi di negoziati. O forse anche di più. Epperò una conseguenza dell’ addio di Londra alla Ue c’ è già: è l’ arrivo ufficiale di Sandro Gozi nell’ europarlamento.

È stata dura, per il nostro ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio pronto a offrire i propri consigli a governi di mezza Europa – da San Marino alla Francia passando per Malta – attendere la partenza degli eurodeputati di Sua Maestà, per recuperare l’ euroscranno. Ora chi lo fermerà più?

Grazie alla Brexit, che ha sempre osteggiato, colui che fu il primo dei non eletti in Francia per la lista macronista Renaissance, potrà finalmente partecipare alla lotta contro ogni forma di populismo, di nazionalismo e di qualsiasi minaccia contro l’ «impero del bene» che finisca in -ismo. Chissà quali sorprese estrarrà dal cilindro, l’ europarlamentare Gozi. Che si prodighi per assicurare la difesa del diritto di critica (in piazza e nei media) contro il quale il «suo» presidente Emmanuel Macron, non ha esitato a usare i manganelli e le leggi bavaglio? Che si impegni a portare più democrazia nelle istituzioni dell’ Unione europea tanto richiesta dei popoli del Vecchio Continente? Ai posteri l’ ardua sentenza.

Quel che è certo è che potrà ricorrere a un enorme bagaglio di esperienza politica maturata, prima, nelle file del movimento giovanile dell’ Msi e, poi, affinatasi tra i rami dell’ Ulivo, i Radicali e soprattutto nel Partito democratico made by Matteo Renzi. Lo spettacolo sta per iniziare.