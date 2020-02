Brexit: “Qui da oggi si parlerà solo inglese. Altrimenti tornatevene a casa vostra”

(repubblica.it) – Qui da oggi si parlerà solo inglese. Altrimenti tornatevene a casa vostra, così non infetterete più il nostro Paese”. A poche ore dall’ufficialità della Brexit, un messaggio razzista scuote il Regno Unito. Da venerdì, ultimo giorno della Gran Bretagna nella Ue, in un condominio popolare di Norwich, in Inghilterra, sono iniziati a spuntare dei fogli A4 appesi a tutti i piani dell’edificio “Winchester Tower”. La “lettera aperta” si chiama “Happy Brexit Day”, “felice giorno della Brexit”. E il testo sotto il titolo è inquietante.

“Qui da oggi si parlerà l’inglese della Corona”, recita il messaggio anonimo presumibilmente postato da un residente del condominio, “finalmente torneremo un gran Paese. Una regola che dovrà essere chiara d’ora in poi”, continua il testo, “è che si dovrà parlare inglese in questo condominio. Se invece vorrete continuare a parlare la vostra lingua madre, quella del Paese da dove venite, potete allora tornarvene a casa e restituire l’appartamento al Comune che così potrà concederlo alle famiglie britanniche e potremo tornare alla normalità prima che voi infettaste la nostra grande nazione”.

Subito è intervenuta la polizia britannica, che ha classificato il messaggio come un “crimine ignoto” e si è messa a caccia dell’autore, che resta per ora anonimo. Sdegno delle autorità di Norwich. Il Comune ha detto che “la nostra città è stata sempre accogliente e generosa e non permetteremo simili messaggi di intolleranza”. Indignazione sui social network, con alcuni utenti che accusano la Brexit di liberare, sempre di più, istinti razzisti e xenofobi. Secondo i media locali, nel condominio abitano diverse famiglie dell’Est Europa.