Guardia Sanframondi: “Contro il Sistema”

Guardia Sanframondi, elezioni amministrative. Manca poco. Una manciata di settimane e il Sistema svelerà le proprie carte e ci darà a tutti una lezione di gestione delle proprie “armi”. Ovvero la conservazione del potere in sé e per sé. Perché qui, il bene pubblico, le competenze, le capacità c’entrano zero. Nei prossimi giorni assisteremo all’ennesima prova di grande strategia politica. Strategia fatta di incontri sottratti allo sguardo indiscreto del cittadino elettore. Strategia fatta di “promesse”, gratificazioni, dialoghi appena sussurrati, fatta di retro accordi, indicazioni di voto e sostegno, strette di mano. I soliti mezzucci, retrobotteghe, chiamate alle armi, insomma. Una strategia politica legittima, che però non si racconta, ma che tuttavia piace all’elettore, che non è vietata da nulla, si è sempre fatta e sempre si farà. Anche stavolta il Sistema metterà il “cittadino” guardiese al centro della politica, magari fingendo di spaccare il passato a colpi di “risultati”. Un Sistema, sempre più dinastico, approfitterà di una comunità incapace di vivere una vera, genuina e sacrosanta alternanza. Un Sistema che non si rassegna alla sua fine e pur di stare a galla è disposto a tutto. Anche ad anteporsi al proprio paese e alla collettività. Altro che “fronte comune”, un paese sotto ricatto del solito egoarca e della sua servitù. Guardia è stata devastata da certi personalismi. Una vera egocrazia. Poche settimane ancora e guarderemo le cose in faccia. Senza mentirsi. Senza prendersi in giro. Capiremo finalmente se ci sarà qualcuno o qualcosa che scalfirà il muro che il Sistema è riuscito a creare in questo decennio. Qualcuno o qualcosa in grado di parlare agli indifferenti, agli ignavi, alle persone dimenticate, a chi ha i calli sulle mani, a chi è dimenticato dal sistema di potere del “salottino buono”. Vere vittime di questa comunità, incapaci a reagire ai soprusi e a ribellarsi, avvezze a offrire l’altra guancia, a confidare nella carità del Sistema e nella sua magnanimità. E dire che a questo paese anche nella decadenza non sono mai mancate eccellenze individuali, figure singole di spicco. Ora invece appare un paese decapitato, senza intelligenze né maestri, a parte i soliti politici parte integrante del Sistema, con le loro veloci parabole, e le antipatie che suscitano, fino all’odio, o le simpatie, i consensi e i like che raccolgono. Divisivi più che unitari, figure sbiadite, marginali, parrucconi e custodi dei formalismi e delle ovvietà. Ancora qualche settimana e capiremo se c’è a Guardia una particella ancora abbastanza viva e forte da fare da ago della bilancia al Sistema. Qualcosa di diverso. Una forza di attrazione in grado di sparigliare le carte. Quelli che girano in queste ore sono nomi devastanti. Non è un caso se sui giornali e sui social crescono a vista d’occhio necrologi e anniversari di leader storici e personaggi trapassati. C’è l’impressione di continuare a rammendare un vestito sempre più logoro. C’è un buco nero spaventoso. Manca il Nemico. Il Sistema è il Nemico. E si sa, non esiste in natura aggregante più forte del nemico comune, dell’avversario da battere, del pericolo da scongiurare. Contro il disfacimento morale, contro il clientelismo, contro il malaffare, contro l’ego prostatico di alcuni personaggi, l’importante è essere contro e la gente accorrerà, mossa da sentimenti di rivalsa, giustizia, rivincita, disprezzo… Basta con la ricerca del capro espiatorio, dell’agnello sacrificale! Basta con i mal di pancia! Basta con il disfattismo e col puntare il dito su questo è quello! Un po’ di sano ottimismo è quel che ci vuole. Solo così, forse, finalmente potremo abbattere il Sistema e trovare la pace in questo disgraziato paese…

Raffaele Pengue

Noi Cittadini per il Sud