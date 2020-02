Autostrade: primi tentativi di pace, ma la maggioranza è sempre bloccata

(Dal Fatto quotidiano) – Aiscat ha già cambiato idea. L’ associazione delle concessionarie autostradali ha rinunciato al ricorso contro l’ articolo 35 del Milleproroghe, ovvero la norma che disciplina la revoca delle concessioni. Come anticipato sul Fatto Quotidiano di sabato, Aiscat aveva appena presentato un ricorso di 27 pagine al Tar del Lazio, con l’ obiettivo di ottenere un risarcimento per i presunti danni scaturiti dall’ approvazione del Milleproroghe.

Un’ idea stravagante – i Benetton (e gli altri grandi concessionari) che chiedono soldi allo Stato dopo lo scandalo del ponte Morandi – ma subito tramontata.

L’ associazione guidata da Fabrizio Palenzona ha fatto sapere che “d’ intesa con i suoi legali ha deciso di ritirare il ricorso al Tar, confidando in una soluzione positiva della complessa problematica in essere”.

La “soluzione positiva” auspicata dai concessionari a questo punto non può che essere politica: contro l’ articolo 35 che minaccia Benetton e soci c’ è già un emendamento al Milleproproghe firmato da Italia Viva. Ma sul tema – come pure sulla battaglia prescrizione – la maggioranza continua a restare immobile, non fa un passo né avanti né indietro.

Ne è la prova il fatto che il confronto in commissione sugli emendamenti al Milleproroghe iniziato ieri (sono oltre mille, di cui 15 del governo, ma su temi “secondari”) per adesso si concentra su questioni non proprio imprescindibili. Un esempio pratico: ieri è stata approvata la norma che proroga i termini per il riconoscimento dei meriti al valore militare per i caduti durante la Resistenza.

Massimo rispetto, ci mancherebbe, ma non esattamente il fulcro del dibattito politico.

I giallorosa, dicevamo, sono immobili. Non è arrivata nessuna novità nemmeno dalla riunione di maggioranza di ieri mattina a Montecitorio. “Il clima era più disteso”, fa sapere il renziano Marco Di Maio. Meno disteso era difficile, visto che lui stesso la scorsa settimana aveva lasciato il vertice sbattendo la porta. Al di là delle cortesie, nessun passo avanti sostanziale.

E la Lega gongola: “Già dall’ esame dei primi articoli abbiamo visto come questa maggioranza sia allo sbando – hanno dichiarato i capigruppo salviniani in commissione – . Non c’ è nessun approfondimento, per ammissione stessa del governo nei confronti dei relatori, sugli emendamenti strategici su Autostrade, cedolare secca, flat tax e prescrizione”. Secondo i leghisti, la strategia dei giallorosa è chiara: prendere tempo, fare melina, “mandare in vacca” (come dice un deputato del Carroccio).

Seguendo questa interpretazione, i nodi non saranno affrontati in commissione e si farà in modo di non chiudere l’ esame prima del 10 febbraio, giorno in cui il Milleproroghe deve approdare in aula, dove sarà trasmesso senza mandato ai relatori (e senza un vero esame). Poi – sempre secondo la Lega – il governo si giocherà tutto con un maxi-emendamento e un voto di fiducia. Chissà se conterrà la “soluzione positiva” che si aspettano gli autostradali.