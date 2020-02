Euro: una moneta che non ci appartiene

(Marco Giannini) – Il centro sinistra per 25 anni si è alternato al centro destra senza che nel concreto mutasse un bel niente ed adesso, con le politiche del “Conte 2”, appoggiate anche dal Presidente della Camera Roberto Fico (neo-ultrà PD per non tornare nel mondo del lavoro vero…), siamo tornati a quell’epoca. Non c’è “cuneetto fiscale” che tenga se poi per un pari valore (3 md) si introducono nuove tasse (senza contare gli altri 20 miliardi chiesti in tagli e tasse per rispettare l’austerità).

Dagli anni ‘90 a seguire, a volte veniva piazzato qualche parassita in più penalizzando il piccolo imprenditore, altre si avvantaggiava in modo impercettibile quest’ultimo a spese di qualche servizio, magari già inefficiente di per sé. Il perché di questo indecoroso quadretto si è capito, mi auguro, con la crisi finanziaria, visto che per lo schieramento “progressista” il termine “riforma” deve significare sempre e solo sacrificio (paradossale).