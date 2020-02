Andrea Scanzi: “Cari 5 Stelle, governate insieme al Pd e, dunque, dovete avere ma pure concedere”

(Andrea Scanzi) – L’unica variabile fissa dei sondaggi racconta il crollo dei 5 Stelle, allo stato attuale senza fantino come un cavallo scosso al Palio di Siena, nonché reduci dalla più che eloquente debacle fragorosa in Emilia Romagna e Calabria. Adesso il M5S si sta impuntando, e fa benissimo, su revoca concessioni e prescrizione. La diversamente lince di Rignano non è d’accordo, ma lui ha meno voti di Scaramacai lesso e conta quanto il poro asciugamano, quindi sticazzi. Lasciatelo alla sua patetica irrilevanza cronica pingue.

La “battaglia” è col Pd. Ora: Zingaretti, per portare a casa la prima vittoria veramente sua, deve minare e bombardare dalle fondamenta quel vomito indicibile dei due decreti sicurezza. O lo fa di brutto, oppure i suoi continueranno a trattarlo come il salumaio triste di Vitiano. Chiedo ai 5 Stelle: ma chi ve lo fa fare, se non la demenza politica, di fare le barricate per difendere i decreti di Salvini, concedendo al massimo al Pd di cambiare solo le due parti stigmatizzate da Mattarella? Perché vi state impuntando ottusamente su un decreto in larga parte abominevole e voluto da quello che vi ha cornuto e mazziato per 14 mesi? Governate insieme al Pd e, dunque, dovete avere ma pure concedere. Ecco: vi è mai balenata l’idea di concedere (quasi) tutto sui decreti Salvini per avere (quasi) tutto su prescrizione e autostrade? Vi rendete conto che, così facendo, sarebbe un win win per voi, per il Pd, per Leu e per il paese? Ma porca di una miseria ladra, la strategia chi cavolo ve la suggerisce, Jimmy lo Scionco? E datevi una svegliata, su!