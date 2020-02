Conte e Salvini litigarono sui minori della Open Arms

L’ACCUSA DEI GIUDICI DI PALERMO AL SENATO: “L’EX MINISTRO AGÌ IN CONTRASTO CON IL PREMIER”

(di Ilaria Proietti – Il Fatto Quotidiano) – Il sospetto che ad agosto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini fosse completamente fuori controllo, in effetti, già c’era. Ora però si scopre che mentre dai lidi estivi invocava per sé pieni poteri, trattava anche i bambini a bordo dalla nave Open Arms come pericolosi clandestini respingendo ogni richiesta per farli scendere dopo una odissea di due settimane. E con parole – riportate nella richiesta di autorizzazione a procedere inviata al Senato dai magistrati di Palermo che ora lo accusano di sequestro aggravato di persona e rifiuto di atti di ufficio – che suonano così: “Questi presunti minori sono soggetti alla giurisdizione della bandiera battuta dalla nave (ossia spagnola). Non è detto che viaggino da soli e comunque la loro responsabilità non è mia, ma ricade sul comandante della Open Arms”.

Con questi toni Salvini aveva risposto a cavallo del 15 agosto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che gli aveva invece ribadito “con forza la necessità di autorizzare lo sbarco immediato dei minori presenti a bordo della nave al limite delle acque territoriali potendo configurare, tra l’altro, l’eventuale rifiuto un’ipotesi di illegittimo respingimento”.

Il premier aveva cercato di persuaderlo in tutti i modi dandogli persino assicurazione che più di uno Stato europeo aveva già offerto disponibilità “a condividere gli oneri dell’ospitalità dei migranti, indipendentemente dalla loro età”. Ma nulla da fare: lui, l’allora ministro dell’Interno aveva tirato dritto rispondendo picche, sempre a ferragosto, anche al presidente del Tribunale dei minori e al Procuratore della Repubblica di Palermo che qualche giorno prima gli avevano chiesto informazioni sulla situazione: “Declino ogni competenza ad assumere provvedimenti in ordine alla protezione di detti soggetti”. Sempre i bambini sbarcati infine il 18 agosto da Salvini, ma obtorto collo. Era invece proseguito lo strazio degli adulti, accampati sul ponte con due soli bagni alla turca a disposizione per tutti e fatti scendere solo per ordine della magistratura il 20 agosto.

Un inferno, più lungo di quello vissuto a luglio dai migranti a bordo della Gregoretti, per la gestione dei quali l’aula del Senato il prossimo 12 febbraio sarà chiamata a decidere definitivamente se mandare Salvini a processo. Su Open Arms la decisione a Palazzo Madama è attesa entro i prossimi 60 giorni. Agli atti della nuova richiesta di autorizzazione c’è il carteggio tra Salvini e Conte, tra Salvini e i magistrati, ma pure una serie di testimonianze sul clima di tensione a bordo divenuta ingestibile via via che passavano i giorni senza che dal Viminale venisse autorizzato lo sbarco. E poi c’è una testimonianza fotografica delle difficili condizioni igienico sanitarie repertata in occasione dell’ispezione a bordo del Procuratore di Agrigento Patronaggio, che aveva subito dopo ordinato il sequestro della nave e lo sbarco.

Ma nelle 114 pagine inviate al Senato c’è anche la puntuale ricostruzione della deliberata volontà di Salvini di trattare Open Arms come un caso di immigrazione clandestina anziché di soccorso in mare di migranti destinati a essere poi redistribuiti in altri Paesi: per perseguire questo disegno, almeno a quanto sostengono i magistrati di Palermo, non si sarebbe fatto scrupolo di violare una manciata di convenzioni internazionali. E di attivarsi con ogni mezzo, specie dopo che il 14 agosto il Tar Lazio aveva consentito l’ingresso della nave in acque territoriali.

Una decisione a cui Salvini aveva cercato di rimediare con un altro provvedimento interdittivo “che non si perfezionava solo per il rifiuto di controfirma da parte del ministro della Difesa”. Assumendosi piena e solitaria responsabilità della linea adottata, come evidenziano i magistrati di Palermo: “Gli ostacoli che si erano frapposti all’adozione di un nuovo decreto non inducevano il ministro a desistere dalla linea adottata. E (…) piuttosto sollecitava al suo gabinetto l’attivazione di rimedi giurisdizionali, iniziativa che sfociava nella presentazione di un reclamo da parte dell’Avvocatura dello Stato”. Insomma Salvini era pronto a tutto, persino a mettere nei guai i suoi collaboratori, a partire dal suo capo di gabinetto Matteo Piantadosi che è stato archiviato dall’accusa di concorso con Salvini solo perché, dato l’atteggiamento granitico di Salvini, “un contegno diverso dall’ufficio di gabinetto non avrebbe inciso sull’esito della vicenda, in quanto il ministro non avrebbe comunque desistito dalla sua posizione. Né può sostenersi che dal prefetto Piantedosi che ne assecondava la linea il ministro abbia tratto un reale rafforzamento del proprio proposito criminoso”.