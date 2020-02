Fiabe moderne

(Bartolomeo Prinzivalli) – C’era una volta un tizio sovrappeso e sfaccendato che aveva un sogno: diventare un grande pilota di formula 1. Per questo andava tutto il giorno in giro per i bar, le piazze ed i mercati a raccontarlo a tutti: “Io sono il più veloce, a Schumacher do 3 giri, ad Hamilton 4, Senna lo passo in curva, Vettel in retromarcia!” All’inizio la gente tendeva ad ignorarlo, non facendo caso ai suoi proclami ed alle sue spacconate, ma a poco a poco la sua presenza assidua, capillare ed asfissiante appariva familiare (in fondo non aveva niente di meglio da fare), diventando oggetto di discussione fra le comari nei cortili o gli anziani ai circoli ricreativi, che ripetevano i suoi slogan con oggetto i piloti stranieri che gli rubavano il lavoro e le spese enormi di abbonamento all’autodromo. Così pian piano il suo seguito cresceva ed un nutrito nugolo di persone cominciava a credergli, pur non avendolo mai visto guidare manco un’Ape Cross smarmittata, chiedendo a gran voce alle scuderie di concedergli una possibilità; allo stesso modo anche il tizio si esaltava galvanizzato dalla folla, sparandole sempre più grosse: “Con me alla guida risparmieremo pure sui pit-stop, perché le gomme me le cambio da solo in rettilineo, con l’aiuto dei santi che mi parlano”, o “Difenderò la pista ad ogni costo, persino citofonando ai meccanici disonesti”.

Il popolo ormai era in delirio, lo voleva al volante più di ogni altra cosa, e lui ne approfittava aizzandolo a comando ed ingraziandoselo con frasi da manuale del paraculo; ai giornalisti che gli chiedevano il perché di tanta sicurezza e spavalderia rispondeva: “Milioni di persone credono che io sia l’uomo giusto, mica sono tutti coglioni!” Poi, quando i quesiti si facevano più specifici e ficcanti, glissava: “Non ho tempo per queste cose, io penso solo a pilotare!” Ma in realtà non aveva mai pilotato nulla, né conseguito il patentino specifico, avendo solo preso la B concessa per pietà, poiché era stato bocciato ai quiz 14 volte, nonostante copiasse.

Arrivato il giorno della scelta delle nuove squadre, il capo scuderia decise di concedergli una prova, chiedendogli però di frequentare un corso per familiarizzare coi comandi, fare palestra ed allenarsi al simulatore. Lui rifiutò seccamente, non aveva bisogno d’imparare nulla, era già perfetto così, era il prescelto, favorito dal popolo e dalle divinità, gli sarebbero serviti solo pieni poteri al volante ed avrebbe lasciato il mondo a bocca aperta.

Per paura di disordini causati dall’assembramento d’invasati che ne seguiva le gesta come fanno le grupie con le rockstar, gli fu assegnato il tanto agognato bolide, e dopo tre quarti d’ora, 6 ingegneri e 12 barattoli di vaselina per farlo entrare nell’abitacolo, il tizio era pronto a mostrare al globo il suo talento.

Al muretto nessuno scorderà mai la sua frase, divenuta ormai leggendaria: “Come si accende sto coso?”. In un lampo lo videro sfrecciare a tutta birra, puntare dritto il cartellone pubblicitario della Nutella (con cui aveva un rapporto tormentato) e sfracellarcisi contro in un boato fragoroso, fratturandosi ogni singolo osso del corpo in più parti, riducendo il costosissimo bolide ad un rottame manco buono per il ferrivecchi ed innescando un incendio che polverizzava tre quarti dell’autodromo.

Estratto miracolosamente vivo il tizio veniva ingessato nella sua interezza lasciando scoperti soltanto due buchi, uno in entrata ed uno in uscita, creando non poca confusione fra gli infermieri per la loro intercambiabilità, mentre la folla in visibilio faceva a gara per negare di averlo mai conosciuto, manco fosse un Savoini qualsiasi, attendendo all’orizzonte il prossimo idolo a cui appassionarsi, che non avrebbe tardato a palesarsi. I danni in pista erano incalcolabili, ma alla fine in un modo o nell’altro una sistematina gliel’avrebbero data, grazie al sacrificio dei soliti.

Non si può dire che vissero tutti felici e contenti, però vissero, e visti i tempi è già qualcosa.

Ora, come ogni fiaba che si rispetti anche questa ha una morale: più ci si spaccia per ciò che non si è più grande sarà il disastro dopo aver ottenuto ciò che si desidera. Il tizio, l’autodromo e la folla lo hanno imparato a proprie spese, ma ciò non gli eviterà di ricascarci in futuro, poiché le fiabe, così come la storia, tendono a ripetersi…