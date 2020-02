Santori, il giurista di scuola Benetton

(Il Fatto Quotidiano) – Per carità, s’è trattato di una ingenuità. Una foto con Oliviero Toscani e “una persona adulta con cui prevale il senso dell’educazione e del rispetto” (cioè Luciano Benetton): tutto qui, nessun favore mediatico alla famiglia finita nell’occhio del ciclone per il crollo del ponte Morandi (preceduto da controlli allegri, allarmi inascoltati, manutenzioni non fatte, eccetera).

Una foto, che sarà mai? Ha ragione Mattia Santori a sminuire.

Ed è dunque solo un caso se, all’Huffington Post, sulla questione della eventuale revoca della concessione autostradale ha risposto come avrebbe fatto una “persona adulta” che controlla una holding: “Conte viene dal mondo del diritto e sa meglio di noi che per recedere un contratto in essere ci deve essere una giusta causa che deve essere comprovata dalla magistratura”.