Uscito ultimo libro della scrittrice e saggista siciliana Rossella Cerniglia “Il retaggio dell’ombra”

GUIDO MIANO EDITORE – NOVITÀ EDITORIALE

È uscita l’ultima raccolta di poesie IL RETAGGIO DELL’OMBRA

di ROSSELLA CERNIGLIA con prefazione di NAZARIO PARDINI

Pubblicata la raccolta poetica dal titolo Il retaggio dell’ombra della scrittrice Rossella Cerniglia, edito GUIDO MIANO EDITORE, 2020, nella prestigiosa Collana Alcyone 2000.

“… E un’ondata di sdegno ancora mi travolge: / non è il Dio di Giovanni / che Signore della collera / dio di morte e inflessibile vendetta / che gli uomini – per quanto tristi e abietti – / non meriterebbero mai. / Così rifiuto l’idea di questa luce bieca / lo scenario che le pagine di questo Dies irae / di questa turpe improbabile epopea squadernano / e l’insaziabile rabbia – neppure degna dell’umano – / racchiusa nel cuore di un Dio” (Apocalypse). Dubbi, incertezze, frequenze, contatti, abbrivi escatologici; riflessioni umane, troppo umane; insoluzioni per noi terreni con gli occhi al cielo e i piedi a terra; d’altronde è proprio di noi volgere lo sguardo all’oltre rischiando sconfini, sconfitte, o anche dolori di fronte a latebre di natura temporale, impotenti nel poter comprendere i perché; incapaci di darne soluzioni. Resta soltanto da chiedere al Cielo spiegazioni sul fatto di esistere, o sul motivo di tante storture… La silloge prende il via dal canto incipitario-testuale che, suddiviso in cinque sezioni contrassegnate da numeri romani, ci dà da subito l’acchito per navigare nel mare profondo della poematica. Un canto ispirato dalla situazione di un mondo in burrasca, obliquo, dove l’uomo sembra aver dimenticato la voce di Dio. La poetessa scuote la sua anima, la violenta, con un impeto spirituale che la porta a chiedere al Signore il perché di tanto male. Fin da subito ci si impatta con una versificazione abbondante e espansa; misure ipertrofiche si alternano ad accessori di effetto contrattivo; il poetare si adegua ai subbugli esistenziali dell’Autrice, quasi presa per mano ed accompagnata nel suo percorso ontologico-scritturale. Tutto si fa chiaro, lampante, visivo; tutto esplode in luci ed ombre, in burrasche e cieli aperti, in brume e nitori, d’altronde è proprio dalla simbiotica fusione dei contrari che si sviluppa l’anima della vita; l’anima del canto…” (Nazario Pardini, dalla prefazione).

Rossella Cerniglia è nata a Palermo e vive a Marsala. Laureata in Filosofia è stata a lungo docente di materia letterarie nei Licei di Palermo. Poetessa, narratrice, saggista, ha pubblicato i libri di poesie: Allusioni del Tempo (1980), Io sono il Negativo (1983), Ypokeimenon (1991), Oscuro viaggio (1992), Fragmenta (1994), Sehnsucht (1995), Il Canto della Notte (1997), D’Amore e morte (2000), L’inarrivabile meta (2002), Tra luce ed ombra il canto si dispiega (2002), Mentre cadeva il giorno (2003), Aporia (2006), Penelope e altre poesie (2009), Antologia (2013), Mito ed Eros. Antenore e Teseo con altre poesie (2017); i romanzi: Edonè…edonè (1999), Adolescenza infinita (2007); il libro di racconti Il tessuto dell’anima (2011) e il libro di saggistica Riflessioni, temi e autori (2018).