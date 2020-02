“Children of the Korn” live @ Stammtisch Tavern Chieti Scalo

CHILDREN OF THE KORN LIVE ALLO STAMMTISCH TAVERN

7 febbraio Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – Tornano live i Children of The Korn che saranno domani 7 febbraio allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo (inizio ore 22.30).

La serata sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi successi dei Korn, ma anche tanti dei loro brani amatissimi dai fan.

Lo scorso anno la band di Jonathan Davis ha pubblicato un album, “The Nothing”, acclamato da critica e pubblico come uno dei migliori della sua carriera.

I Children of the Korn nascono nel lontano 2006, un po’ per gioco, un po’ per la passione comune dei componenti verso i Korn ai quali decidono così di rendere omaggio.

Il progetto va avanti per qualche anno e viene portato in giro sui palchi dei locali di tutto l’Abruzzo per approdare poi anche fuori regione, al Cycle di Firenze. In quella occasione il gruppo prende però la decisione di fermarsi riponendo così corde e tamburi a causa di problemi esterni.

Nel 2017, dopo circa sette anni di inattività, il frontman Giuseppe, unico superstite della formazione originale, e il bassman Jacopo (entrato negli ultimi anni di attività dei Children of the Korn) decidono di rimettere in piedi il gruppo.

Nico Bosco, Antonio Salvatore e Luca Santulli, legati dall’amore per i Korn, ma soprattutto da grande amicizia, entrano nella band nei ruoli di batterista e chitarristi.

Così i Children of the Korn presentano il concerto di domani allo:

“Finalmente dopo due anni torneremo a calcare il palco dello Stammtisch Tavern a Chieti Scalo, locale di Marco De Rosa, fra i migliori per la musica dal vivo nella nostra regione.

I C.O.T.K. non vedono l’ora di farvi strillare, sudare, urlare e trascinarvi sulle note delle canzoni dei Korn, il gruppo che dagli Anni ’90 ha fatto la storia del Nu Metal”.

La line up dei Children of the Korn comprende:

Giuseppe Cardinelli (voce), Jacopo Caporale (basso), Antonio Salvatore (chitarra), Luca Santulli (chitarra), Nico Bosco (batteria).

Children of the Korn live @ Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

7 febbraio 2020

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

