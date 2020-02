Guardia Sanframondi: il bilancio del decennio panziano

Ne ha registrati di successi il sindaco Floriano Panza in questi dieci anni, impegnato nella perenne e tenace rivendicazione di sé stesso e al tempo stesso determinato a dimostrare di poter addirittura far di meglio. Non si può dimenticare come abbia saputo riqualificare il centro storico di Guardia e gestire l’esorbitante pressione turistica. Con lungimirante e spavalda risolutezza poi ha favorito il rilancio delle produzioni enologiche etnicamente affini alla cultura del luogo, simbolo di un territorio, di un popolo, di una tradizione di vignaioli che aspira a contesti globali; con la stessa precisione chirurgica con la quale si è accanito contro gli autoctoni brutti, sporchi e cattivi, molesti quanto invece sono graditi gli ospiti americans cui offrire locazioni sciccose a condizioni favorevoli e spazi d’arte per eventi e convention. Ma non basta: a coronare il suo trionfo, forte di una manipolazione mediatica capace di trasformare la realtà, il primo cittadino ha conquistato un riconoscimento – “Sannio Falanghina Città Europea del Vino” -, che da solo dovrebbe bastare a chiudere la bocca ai gufi nichilisti che lamentano l’invasione migliaia di turisti, la cacciata degli abitanti (soprattutto giovani), le strade regalate a una coscienza civica irrispettosa, gli scandali, il malaffare, le svendite e trasformazioni del patrimonio immobiliare del centro storico, le concessioni di monumenti e siti di pregio culturale ai festini d’antan di una parte sociale (la sua). Tutte performance che aggiungono un tocco epico alla sua carriera di primo cittadino: immortalato dai fotografi in tenuta da jogging, immortalato a vendemmiare o arrampicarsi su sentieri impervi, immortalato nei Palazzi che contano con l’immancabile calice di falanghina, immortalato in location esclusive, immortalato con il potere; sempre più impegnato a incentivare i costumi radical delle inquiete artiste arrivate dagli States o dalle Highlands scozzesi che con le loro abitudini “dissolute”. Oggi che la gente non fa più caso ai suoi proclami ed alle sue spacconate. Oggi che, a poco a poco, la sua presenza assidua, capillare ed asfissiante non appare più familiare, non diventa più oggetto di discussione fra gli avventori dei bar o gli anziani ai circoli ricreativi, che fino a ieri ripetevano come mantra i suoi slogan: la bellezza del territorio, la falanghina, il valore aggiunto derivante dalla sua straordinaria azione politica. Oggi che, pian piano, il suo seguito scema ed un nutrito nugolo di persone comincia a non credergli più. Allo stesso modo anche il tizio che si esaltava galvanizzato dai “risultati” raggiunti dal prescelto, favorito dal popolo e dalle divinità, e che avrebbe lasciato il mondo a bocca aperta. Oggi che nessuno si ricorda quando il popolo guardiese ormai era in delirio, lo voleva al volante di Guardia più di ogni altra cosa, e lui ne approfittava aizzandolo a comando ed ingraziandoselo con frasi da manuale del paraculo. Oggi che i famosi “risultati” si fanno più specifici e ficcanti, glissa: “Non ho tempo per queste cose, io penso solo a portare Guardia nel mondo!”. Questo è, in estrema sintesi, il racconto del decennio panziano, che ora punta a occultare la realtà che, invece, per questa comunità narra tutta un’altra storia: il suo fallimento.

Ora, come ogni fiaba che si rispetti anche questa ha una morale: più ci si spaccia per ciò che non si è più grande sarà il disastro dopo aver ottenuto ciò che si desidera (cit.). Guardia lo ha imparato a proprie spese, ma ciò non gli eviterà, se nessuno farà nulla, di ricascarci in futuro, poiché le fiabe, così come la storia, tendono a ripetersi…

Raffaele Pengue

Noi Cittadini per il Sud