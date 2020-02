Milleproroghe, inammissibile l’anticipo sui rimborsi ai truffati delle banche. Bloccato anche l’emendamento per finanziare la Casa internazionale delle donne di Roma

(ilfattoquotidiano.it) – Potrebbe slittare l’arrivo del decreto Milleproroghe in Aula alla Camera, dove era atteso per lunedì 10 febbraio. La commissione congiunta Affari Costituzionali e Bilancio, dove sono in corso le votazioni sugli emendamenti, potrebbe infatti non terminare i lavori entro questa settimana. Oggi intanto è stato dichiarato inammissibile l’emendamento dei relatori che avrebbe introdotto la possibilità di un anticipo del 40% sui risarcimenti per azionisti e obbligazionisti subordinati delle banche risolte prima del 2018. Bloccato anche l’emendamento per finanziare con 900mila euro nel 2020 la Casa internazionale delle donne di Roma. Restano da sciogliere molti nodi, dalla prescrizione alla plastic e sugar tax – Italia viva continua a chiederne la cancellazione – alle concessioni autostradali (sempre i renziani fanno muro contro riduzione degli indennizzi e affidamento in via transitoria ad Anas) passando per la nuova normativa sui monopattini elettrici.

Il pacchetto di modifiche del governo, depositato mercoledì pomeriggio, comprende la proroghe della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori delle imprese in aree di crisi complessa e per quelli delle aziende di Genova costrette a chiudere, il ripristino dell‘integrazione salariale del 10% per i cassintegrati dell’Ilva e il sostegno al reddito di chi lavora in un call center in crisi. Previsti poi l’assunzione di 1.600 ricercatori e il potenziamento delle agenzie fiscali. Un altro emendamento dispone che sarà il ministero dell’Interno a rilasciare e gestire l’identità digitale (Spid). L’obiettivo è “creare un sistema di identità gratuito – viene spiegato nella relazioni illustrativa – costruito sul modello della già prevista carta di identità elettronica” con “modalità d’uso più moderne e sicure”.

Resta in bilico il rinvio ad aprile dell’obbligo di pagamenti tracciabili per poter chiedere le detrazioni al 19% per una serie di spese, come quelle universitarie, sanitarie o per gli interessi sui mutui. Una bozza di emendamento del governo circolata in questi giorni puntava a mantenere per altri tre mesi quelle detrazioni anche per pagamenti in contanti. Il costo del provvedimento era stimato in 217 milioni nel 2021, da reperire nei fondi stanziati per il taglio del cuneo fiscale. Si sarebbe trattato di un ‘prestito’, perché 93 milioni sarebbero poi stati restituiti nel 2022. Italia Viva ha subito protestato. “Va bene dare più tempo agli italiani per abituarsi a pagare le spese detraibili col bancomat – ha detto il deputato renziano Luigi Marattin – ma preferiamo che questa norma non sia coperta riducendo i soldi per la riforma dell’Irpef”. Con ogni probabilità, la proposta verrà limata, riscritta e presentata più o in là, o tornerà sotto forma di riformulazione di qualche emendamento analogo firmato dai parlamentari e compreso nel pacchetto su cui la commissione sta già lavorando.

Sull’emendamento che stanziava fondi per la Casa delle donne si è aperto lo scontro politico: il Pd ha annunciato ricorso contro l’inammissibilità, mentre le opposizioni hanno criticato la proposta ritenendo che fosse un modo per aiutare la campagna elettorale del ministro Roberto Gualtieri alle suppletive di Roma. Ieri sera la sindaca Virginia Raggi aveva esultato alla notizia dello stanziamento dei fondi, ricevendo però molte critiche dal fronte dem perché la decisione di mettere a bando la struttura e chiedere gli affitti arretrati è arrivato proprio con la sua amministrazione.

Intanto la maggioranza continua a lavorare per risolvere i nodi più controversi. Rimane ancora aperta la questione delle microtasse: “Confidiamo”, ha detto il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, “che ci sia il ritiro degli emendamenti su plastic e sugar tax”. L’esponente del governo ha detto che sono al lavoro per rimodularle. Fra gli emendamenti che chiedono la cancellazione delle due tasse ce ne sono anche di Italia Viva. “Vedremo la risposta dei gruppi parlamentari”, ha aggiunto.